Social

Cazurile de violență domestică au explodat în primele șase luni din 2025

Comentează știrea
Cazurile de violență domestică au explodat în primele șase luni din 2025Violență domestică. Sursa foto: Ministerul Sănătății R. Moldova
Din cuprinsul articolului

România a înregistrat peste 61.000 de intervenții în cazuri de violență domestică în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor IGPR. Statisticile arată o presiune puternică asupra zonelor urbane, unde numărul sesizărilor rămâne ridicat. Eurostat confirmă un nivel constant al percepției de criminalitate în interiorul localităților.

Un volum record de cazuri raportate în 2025

Primele șase luni ale anului 2025 au adus un volum semnificativ de sesizări privind violența în România. Conform datelor transmise de IGPR, autoritățile au intervenit în 61.431 de cazuri de violență domestică, un indicator care reflectă un nivel ridicat de agresiune în spațiul privat și o presiune evidentă asupra structurilor locale de poliție.

Distribuția numerică arată o situație aproape egală între mediul urban și cel rural. În zonele urbane au fost înregistrate 30.433 de cazuri, iar în cele rurale 30.998. Cifrele confirmă că orașele nu sunt ferite de fenomen, în ciuda percepției comune că violența domestică este mai frecventă în afara centrelor urbane.

De asemenea, Poliția a emis 5.956 de ordine de protecție provizorii, dintre care 2.271 au devenit definitive în instanță. Cele mai multe intervenții au fost încadrate la „lovire sau alte violențe”, cu 12.807 situații de acest tip înregistrate doar în prima jumătate a anului.

Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război
Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război

Tendința infracțiunilor violente în 2025

Datele IGPR indică și o scădere înregistrată la infracțiunile strict clasificate ca violență domestică din perspectiva penală. Potrivit raportărilor, numărul acestora a coborât cu 19% față de aceeași perioadă din anul anterior, de la 28.117 la 22.742.

Trebuie remarcat că această scădere se referă doar la faptele penale clasificate în mod explicit ca infracțiuni. Volumul total al intervențiilor nu urmează aceeași tendință, ceea ce sugerează că instituțiile continuă să gestioneze un număr ridicat de situații de risc, chiar dacă unele sunt încadrate în categorii administrative sau non-penale.

În ansamblu, România continuă să se confrunte cu un fenomen intens de agresivitate în plan familial, dar impactul acestor situații se reflectă inevitabil și în statisticile generale privind siguranța orașelor.

violenta

Violență asupra unui copil. Sursa foto: CNPAC

Orașele mari, sub presiune din cauza numărului de cazuri

Numărul ridicat al incidentelor din mediul urban arată că centrele metropolitane rămân expuse. Creșterea densității populației, migrația internă și dinamica economică influențează capacitatea autorităților de a controla violența.

Când peste 30.000 de cazuri sunt semnalate în orașe în doar șase luni, acest volum devine un indicator de vulnerabilitate urbană. Zonele metropolitane concentrează un număr mare de familii tinere, comunități mixte, persoane cu venituri variate și un nivel ridicat de stres social. Toate aceste elemente contribuie la intensificarea conflictelor și la menținerea unui risc constant pentru situații violente.

Percepția populației despre criminalitate: România în statisticile europene

Eurostat oferă un indicator relevant pentru modul în care cetățenii percep siguranța în orașele lor. Conform datelor din baza europeană de crimă și violență, aproximativ 5,9% dintre români raportau, la finalul anului 2023, că în zona lor au loc frecvent infracțiuni, acte de violență sau vandalism.

Deși procentul nu pare mare la prima vedere, el reflectă o realitate constantă pentru România, aflată în continuare în grupa statelor UE unde percepția asupra riscului în comunități este stabilă, fără îmbunătățiri semnificative. Această percepție se amplifică în aglomerările urbane, unde interacțiunile sociale sunt mai intense, iar presiunea instituțională este mai ridicată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:59 - Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
18:49 - Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război
18:41 - Acum 79 de ani, democrația românească își dădea obștescul sfârșit. Cum s-a ajuns aici?
18:32 - O nouă armă împotriva cancerului mamar. Rezultatele care au uimit cercetătorii
18:20 - ⁠Ghenosu, foc și pară pe barbugii. Cum i-a pus pe fugă de la el de la târg
18:17 - Sonar pescuit în curent puternic: când viteza apei devine aliat

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale