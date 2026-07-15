Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituționale mai multe modificări aduse Codului de procedură penală, admițând, în unanimitate, obiecția formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Judecătorii constituționali au concluzionat că unele dintre noile prevederi nu respectă cerințele de claritate și coerență ale legii și afectează dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare.

Decizia este definitivă și general obligatorie, iar Parlamentul va trebui să modifice textele declarate neconstituționale.

În motivarea deciziei, Curtea arată că modificările analizate creează incoerențe în desfășurarea procedurii penale, în special în etapa camerei preliminare.

Judecătorii constituționali au transmis că regulile de procedură nu pot fi schimbate prin prevederi neclare sau contradictorii și că atribuțiile autorităților judiciare nu pot fi transferate în mod nejustificat către părțile implicate în proces.

Unul dintre textele declarate neconstituționale îi oferea judecătorului de cameră preliminară competența de a dispune reunirea sau disjungerea cauzelor.

CCR a apreciat că această atribuție nu este compatibilă cu rolul pe care îl are camera preliminară în procesul penal și afectează coerența întregii proceduri.

Potrivit Curții, atribuțiile specifice acestei etape procesuale trebuie să rămână în limitele stabilite de Constituție și de arhitectura Codului de procedură penală.

Curtea Constituțională a criticat și modificările care transferau către participanții la proces obligația de a urmări termenele de judecată și procedurile de citare.

Judecătorii au subliniat că citarea reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale dreptului la apărare și ale unui proces echitabil.

În opinia CCR, statul are obligația de a se asigura că toate părțile sunt informate în mod corect și la timp cu privire la desfășurarea procesului, iar această responsabilitate nu poate fi lăsată exclusiv în sarcina participanților.

Curtea a analizat și prevederile care încercau să lege încheierile pronunțate în camera preliminară de principiul ne bis in idem și de autoritatea de lucru judecat.

Judecătorii constituționali au arătat că aceste încheieri nu soluționează fondul cauzei și nu stabilesc vinovăția sau nevinovăția unei persoane, motiv pentru care nu pot produce efectele juridice prevăzute de aceste principii.

În urma deciziei CCR, prevederile declarate neconstituționale nu mai pot intra în vigoare în forma actuală.

Parlamentul este obligat să revizuiască textele și să le pună în acord cu decizia Curții Constituționale, astfel încât acestea să respecte cerințele privind claritatea legii, coerența procedurii penale și garanțiile dreptului la apărare și ale procesului echitabil.