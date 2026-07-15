CCR a respins modificări importante la Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, miercuri, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind mai multe modificări aduse Codului de procedură penală.

Judecătorii constituționali au concluzionat că unele dintre prevederile contestate de ICCJ nu respectă cerințele de claritate și previzibilitate ale legii și afectează dreptul la un proces echitabil, precum și dreptul la apărare.

Hotărârea vizează în special schimbările propuse pentru etapa camerei preliminare, unde CCR consideră că noile soluții legislative creează neclarități incompatibile cu rolul acestei faze a procesului penal. În motivarea deciziei, Curtea transmite că modificările procedurale nu pot introduce formulări ambigue și nici nu pot transfera responsabilități fundamentale ale autorităților judiciare către părțile implicate în dosar.

Printre dispozițiile declarate neconstituționale se află și cea care acorda judecătorului de cameră preliminară competența de a dispune reunirea sau disjungerea cauzelor. Potrivit raționamentului reținut de CCR, această atribuție nu este compatibilă cu natura și scopul procedurii desfășurate în camera preliminară, generând incoerențe în structura procesului penal.

Curtea a analizat și prevederile care mutau asupra participanților la proces obligația de a urmări termenele de judecată și procedurile de citare. Judecătorii constituționali au subliniat că citarea reprezintă un mecanism esențial prin care statul garantează informarea corectă a părților și respectarea dreptului la apărare.

În opinia CCR, desfășurarea unui proces penal echitabil presupune ca persoana vizată să cunoască în mod clar momentul și condițiile în care trebuie să participe la proceduri. Din acest motiv, obligația privind citarea și comunicarea actelor procesuale trebuie să rămână în responsabilitatea autorităților judiciare, iar transferarea acesteia către participanții la proces ar reduce garanțiile oferite de stat.

Un alt aspect analizat de Curte a vizat încercarea legiuitorului de a conferi încheierilor pronunțate în camera preliminară efecte specifice principiului ne bis in idem și autorității de lucru judecat.

CCR a respins această soluție, arătând că încheierile pronunțate în această etapă nu soluționează fondul cauzei și nu stabilesc vinovăția sau nevinovăția unei persoane.

Decizia Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie. În consecință, dispozițiile declarate neconstituționale nu vor putea rămâne în forma actuală, iar Parlamentul va fi obligat să reanalizeze și să reformuleze textele astfel încât acestea să respecte exigențele cons