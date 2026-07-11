Hackerii ruși au piratat camere de supraveghere din țări NATO. Cum procedau

Serviciile de informații din Olanda au anunțat că hackeri ruși au compromis camere civile de supraveghere din state NATO și din Ucraina pentru a monitoriza transporturile militare destinate armatei ucrainene. Potrivit autorităților, organizațiile afectate au fost deja avertizate pentru a-și consolida măsurile de securitate.

Serviciul General de Informații din Olanda (AIVD) și Serviciul olandez de informații militare (MIVD) au anunțat existența unei „operațiuni de amploare” atribuite Rusiei, care a vizat accesarea camerelor private de supraveghere din state membre NATO și din Ucraina. Potrivit celor două instituții, hackerii au compromis camere amplasate de-a lungul rutelor folosite pentru transportul armelor și munițiilor destinate armatei ucrainene.

Scopul operațiunii ar fi fost identificarea tipurilor de armament și a volumului de echipamente militare trimise către Ucraina.

AIVD și MIVD au anunțat că organizațiile vizate de atacurile informatice au fost deja avertizate pentru a lua măsuri suplimentare de protecție. Pentru a obține acces la imagini, atacatorii au profitat de vulnerabilitățile dispozitivelor. Potrivit agențiilor de informații NATO, numeroase camere conectate la internet funcționează încă folosind parole implicite, programe software neactualizate și setări minime de securitate. Instituțiile atrag atenția că există și servicii publice care permit identificarea automată a unor astfel de camere și verificarea vulnerabilităților acestora.

„Odată ce o cameră IP este detectată, un atacator poate încerca să obțină acces de la distanță la ea. În multe cazuri, acest lucru este relativ ușor de realizat”, au precizat AIVD și MIVD, într-un comunicat comun.

The Telegraph, citat de The Moscow Times, arată că accesarea camerelor civile de supraveghere a devenit o metodă tot mai utilizată în conflictele moderne.

Potrivit sursei citate, această tactică este considerată mai ieftină decât utilizarea sateliților sau a dronelor și oferă imagini de la nivelul solului, care pot lipsi în cazul supravegherii aeriene.

Publicația menționează că metode similare au fost utilizate și de hackeri ucraineni pentru monitorizarea deplasărilor trupelor ruse.

În urmă cu un an, serviciile de informații din Regatul Unit și aliații acestora au anunțat că Rusia ar fi încercat să acceseze ilegal camere de supraveghere amplasate la frontieră, inclusiv în România, pentru a monitoriza și perturba transporturile de ajutor militar către Ucraina.

Potrivit autorităților britanice, o unitate a serviciilor de informații militare ruse este suspectată că a vizat organizații implicate în acordarea de „asistență externă”, folosind inclusiv compromiterea camerelor instalate în puncte de trecere a frontierei, gări și în apropierea unor obiective militare.

Aproximativ 10.000 de camere ar fi fost accesate. Dintre acestea, 80% se aflau în Ucraina, iar 10% în România.

Conform informațiilor prezentate, unitatea GRU 26165, cunoscută și sub denumirile APT 28 sau Fancy Bear, este acuzată că desfășoară, din 2022, o campanie de atacuri cibernetice împotriva unor organizații publice și private din statele NATO.

Aceasta ar fi folosit e-mailuri de tip phishing cu conținut pornografic sau informații profesionale false și parole furate pentru a obține acces la sisteme sensibile.

Serviciile secrete britanice au anunțat că, dintre camerele compromise, aproximativ 80% erau în Ucraina, 10% în România, 4% în Polonia, 2,8% în Ungaria și 1,7% în Slovacia. Autoritățile nu au oferit informații despre locațiile celorlalte dispozitive vizate, însă au precizat că atacul a permis accesarea de capturi video provenite din aceste surse.