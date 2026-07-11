Conflictul dintre Rusia și Ucraina cunoaște o nouă escaladare violentă în urma atacurilor masive desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au vizat direct unități ale complexului militar-industrial din capitala Kiev, precum și instalații portuare strategice din regiunea Odesa. În replică, armata ucraineană a raportat o operațiune de anvergură în Marea Azov, unde dronele sale au lovit un număr impresionant de nave rusești, marea lor majoritate fiind destinate transportului de combustibili, conform Reuters.

Moscova a oferit detalii despre modul în care a fost coordonată această nouă ofensivă aeriană complexă, subliniind utilizarea tehnologiei de ultimă generație pentru atingerea obiectivelor stabilite în planul de luptă.

„Noaptea trecută, Forţele Armate ruse au lansat atacuri multiple cu arme de precizie şi cu rază lungă de acţiune cu lansare terestră şi aeriană, precum şi cu drone”, a transmis Ministerul rus al Apărării într-o notă publicată pe reţeaua de mesagerie rusă MAX.

Conform comunicatului oficial emis de autoritățile ruse, operațiunea din cursul nopții a vizat în mod direct capacitățile de producție militară ale Ucrainei, localizate chiar în zona capitalei. „Atacurile au lovit la Kiev instalaţii militaro-industriale ucrainene folosite pentru producţia şi stocarea dronelor cu rază lungă şi medie de acţiune”, menţionează ministerul rus.

Rusia susține că a identificat și lovit companii specifice care activau în domeniul producției de echipamente de atac fără pilot. Printre acestea se numără entități economice care operau sub paravanul unor activități civile destinate publicului larg.

La Kiev au fost atacate în special compania Aerodron, specializată în fabricarea dronelor cu rază lungă de acţiune E-300 Enterprise şi D-80 Discovery, precum şi compania Fanplit, care asamblează şi stochează drone Fair Point 2, cu o rază de acţiune de 200 de kilometri, şi componente ale acestora, cea din urmă desfăşurându-şi activitatea sub acoperirea unei întreprinderi civile producătoare de lemn presat şi mobilă, mai afirmă Ministerul rus al Apărării.

Pe lângă obiectivele industriale din capitală, rachetele și dronele rusești au vizat punctele logistice vitale de la Marea Neagră și de pe Dunăre, esențiale pentru economia și capacitatea de aprovizionare a Ucrainei. Oficialii de la Moscova au justificat aceste acțiuni prin rolul militar pe care aceste porturi îl joacă în contextul actual.

De asemenea, adaugă acesta, au fost lovite şi "instalaţii ale infrastructurii portuare la Odesa, Cernomorsk şi Izmail (port ucrainean de pe Dunăre n.red), în regiunea Odesa, folosite pentru livrarea şi stocarea mărfurilor militare, combustibilului şi lubrifianţilor".

Portul Cernomorsk de la Marea Neagră, port prin care sunt expediate 90% din exporturile agricole ale Ucrainei, a fost atacat întrucât este de asemenea "un centru logistic cheie pentru furnizarea de echipamente militare şi combustibil către armata ucraineană", justifică Ministerul rus al Apărării lovirea acestei infrastructuri portuare.

Acelaşi motiv este invocat pentru lovirea portului Iujnîi, folosit pentru exportul de produse agricole şi miniere ucrainene, dar care este şi un centru logistic cheie pentru armata ucraineană, la fel şi portul Izmail de pe Dunăre, un important centru logistic alternativ pentru armata ucraineană, menţionează ministerul rus în nota publicată.

Bilanțul strategic prezentat de forțele ruse indică pagube severe la nivelul centrelor de distribuție și depozitare a resurselor energetice și tehnice destinate trupelor de pe front.

„Au fost lovite depozite de combustibil şi lubrifianţi, platforme de încărcare şi staţii de pompare a combustibilului, instalaţii de depozitare pentru armament şi echipamente militare, precum şi puncte de control al infrastructurii portuare”, se arată la finalul textului.

De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev au confirmat intensitatea atacului, dar au pus accentul pe caracterul distructiv asupra zonelor civile și pe pierderile de vieți omenești. Potrivit datelor oficiale ucrainene, Rusia a utilizat o combinație de drone, rachete balistice și de croazieră, atacul soldându-se provizoriu cu doi morți și 19 răniți.

„Infrastructura civilă a fost lovită chiar înainte să fie declanşată sirena de raid aerian. Apărătorii noştri au reuşit să doboare majoritatea ţintelor, dar nu şi pe cele balistice”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Care a cerut susţinătorilor Ucrainei să livreze mai repede pachetele de sprijin pentru apărarea aeriană convenite la summitul NATO desfăşurat săptămâna aceasta.

În ciuda presiunii sub care se află teritoriul național, armata ucraineană a demonstrat o capacitate de ripostă semnificativă pe frontul maritim, vizând direct liniile logistice care asigură legătura cu zonele ocupate. O operațiune masivă de atac cu drone a provocat daune considerabile flotei rusești de transport.

La rândul său, comandantul forţei de drone a Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că unităţile sale au atacat în timpul nopţii încă 21 de nave-cisternă ruseşţi în Marea Azov, precum şi alte şapte nave cargo şi de sprijin, aducând la un total de 76 numărul navelor ruseşti lovite săptămâna aceasta în zona Mării Azov, într-o operaţiune prin care Ucraina încearcă să izoleze economic şi logistic Crimeea de Rusia.