Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat o analiză asupra modului în care reducerea cheltuielilor în instituțiile publice poate genera fonduri pentru proiecte majore de infrastructură. Oficialul a evidențiat sumele economisite la nivelul Cancelariei prim-ministrului în ultimii doi ani, arătând că banii păstrați ar fi fost suficienți pentru ridicarea unor obiective rutiere importante.

Conform prim-ministrului interimar, doar managementul din anii 2025 și 2026 la nivelul acestei structuri a demonstrat că aparatul de stat poate deveni mult mai eficient. Banii economisiți în această perioadă ar fi putut finanța construcția unui pod rutier sau a unui pasaj suprateran.

Bilanțul financiar din prima parte a acestui an arată o scădere a costurilor de funcționare, comparativ cu mandatele precedente. Economiile estimate pentru întregul an arată o diminuare la jumătate a fondurilor consumate anterior, ceea ce lasă resurse considerabile în bugetul public, susține Bolojan.

„Ieri, colegul meu Mihai Jurca a publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din anii anteriori. Aşa cum se vede, cheltuielile sunt cam la jumătate faţă de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crişul Repede în anii trecuţi sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%”, a explicat premierul interimar într-o postare pe Facebook.

Bolojan susține că modelul aplicat la Cancelarie ar trebui extins de urgență la nivelul tuturor autorităților centrale și companiilor de stat. În opinia sa, lipsa de viziune și cheltuielile inutile din trecut au privat comunitățile locale de investiții vitale în modernizarea drumurilor și a utilităților.

„Dacă nu am fi risipit fondurile publice şi am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorităţi centrale economiile ce pot fi realizate, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localităţi din ţară. Sau alte investiţii publice pe care nu le vedem şi de care românii nu vor putea beneficia”.

Pentru ca bugetul public să nu mai fie irosit, Ilie Bolojan propune o reformă profundă în structurile administrative, axată pe trei piloni principali: reducerea personalului acolo unde există surplus, licitații corecte și o supraveghere strictă a contractelor de servicii.

„Există loc de mai bine la multe autorităţi sau companii publice şi se pot face economii importante prin limitarea risipei, corecta dimensionare a numărului de angajaţi şi contractarea corectă a lucrărilor şi serviciilor publice. Doar aşa putem face mai mult, în semn de respect pentru cetăţenii care-şi plătesc taxele şi impozitele”, a concluzionat premierul interimar.