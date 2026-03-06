Social Breaking news

Adolescent de 15 ani, prins după ce a tras cu pistolul în parcarea unui mall

Comentează știrea
Adolescent de 15 ani, prins după ce a tras cu pistolul în parcarea unui mallpolitie / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Poliţiştii din Dolj au demarat o anchetă după ce un adolescent de 15 ani din Craiova a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial, incidentul fiind surprins pe camerele de supraveghere și distribuit ulterior pe rețelele sociale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Adolescent de 15 ani, prins după ce a tras cu pistolul

În urma percheziției efectuate la locuința tânărului, anchetatorii au găsit opt proiectile din plastic, compatibile cu un pistol de tip paintball, precum și hainele pe care adolescentul le purta în ziua incidentului.

Parcare supermarket

Parcare supermarket. Sursa foto Arhiva EVZ

Potrivit polițiștilor, arma utilizată de adolescent intră în categoria armelor neletale, tip paintball, care nu necesită autorizare. Aceasta ar fi fost achiziționată pe 21 februarie 2026. În declarația dată anchetatorilor, băiatul a susținut că a folosit pistolul fără proiectile în momentul incidentului și că, ulterior, l-a aruncat.

Panică în centrul cormecial

Percheziția a fost parte a anchetei menite să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele riscuri la adresa publicului. Polițiștii au precizat că obiectele ridicate – atât proiectilele, cât și hainele – vor fi analizate pentru a clarifica modul în care s-a desfășurat evenimentul.

Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Poliția Română

Poliția Română. Sursa foto: dreamstime.com

Incidentul a stârnit îngrijorare printre localnici, în special în rândul părinților și comercianților din zonă, care s-au declarat surprinși de faptul că un adolescent de această vârstă a putut folosi un astfel de dispozitiv în spațiu public, într-o parcare aglomerată.

Cercetările continuă

Reprezentanții poliției au subliniat că arma nu reprezintă o armă de foc și că, potrivit legislației în vigoare, aceste tipuri de echipamente sunt considerate neletale și nu necesită permis de port sau deținere, însă folosirea lor în spații publice poate atrage răspunderea penală, chiar și pentru minori.

Cercetările continuă, urmând ca anchetatorii să stabilească dacă adolescentul a acționat singur sau dacă au existat alte persoane implicate și dacă incidentul a avut caracter periculos sau intenționat.

Poliția locală avertizează că va monitoriza atent situațiile similare și că va lua măsuri pentru prevenirea unor fapte cu potențial periculos în spații publice, inclusiv prin verificarea respectării normelor privind armele neletale de tip paintball.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
18:07 - Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimi...
18:05 - Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
18:00 - Pe cine vizau coletele-capcană trimise de Rusia în Europa. Unul a explodat pe un aeroport din Marea Britanie
17:54 - Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu
17:48 - Funcționarii publici vor fi instruiți să folosească inteligența artificială. Anunțul făcut de Oana Gheorghiu

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale