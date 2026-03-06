Adolescent de 15 ani, prins după ce a tras cu pistolul în parcarea unui mall

Poliţiştii din Dolj au demarat o anchetă după ce un adolescent de 15 ani din Craiova a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial, incidentul fiind surprins pe camerele de supraveghere și distribuit ulterior pe rețelele sociale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În urma percheziției efectuate la locuința tânărului, anchetatorii au găsit opt proiectile din plastic, compatibile cu un pistol de tip paintball, precum și hainele pe care adolescentul le purta în ziua incidentului.

Potrivit polițiștilor, arma utilizată de adolescent intră în categoria armelor neletale, tip paintball, care nu necesită autorizare. Aceasta ar fi fost achiziționată pe 21 februarie 2026. În declarația dată anchetatorilor, băiatul a susținut că a folosit pistolul fără proiectile în momentul incidentului și că, ulterior, l-a aruncat.

Percheziția a fost parte a anchetei menite să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele riscuri la adresa publicului. Polițiștii au precizat că obiectele ridicate – atât proiectilele, cât și hainele – vor fi analizate pentru a clarifica modul în care s-a desfășurat evenimentul.

Incidentul a stârnit îngrijorare printre localnici, în special în rândul părinților și comercianților din zonă, care s-au declarat surprinși de faptul că un adolescent de această vârstă a putut folosi un astfel de dispozitiv în spațiu public, într-o parcare aglomerată.

Reprezentanții poliției au subliniat că arma nu reprezintă o armă de foc și că, potrivit legislației în vigoare, aceste tipuri de echipamente sunt considerate neletale și nu necesită permis de port sau deținere, însă folosirea lor în spații publice poate atrage răspunderea penală, chiar și pentru minori.

Cercetările continuă, urmând ca anchetatorii să stabilească dacă adolescentul a acționat singur sau dacă au existat alte persoane implicate și dacă incidentul a avut caracter periculos sau intenționat.

Poliția locală avertizează că va monitoriza atent situațiile similare și că va lua măsuri pentru prevenirea unor fapte cu potențial periculos în spații publice, inclusiv prin verificarea respectării normelor privind armele neletale de tip paintball.