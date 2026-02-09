Social Breaking news

Un șofer a scos pistolul în trafic, în Cluj-Napoca. Pe cine a amenințat și ce recomandări au făcut polițiștii

Un șofer a scos pistolul în trafic, în Cluj-Napoca. Pe cine a amenințat și ce recomandări au făcut polițiștiiUn bărbat a fost amenințat cu un pistol la Cluj-Napuca/ Sursa foto: Arhiva EVZ
Un incident a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, unde un bărbat în vârstă de 38 de ani a amenințat o altă persoană cu un pistol, în urma unei șicanări în trafic. Arma era deținută legal, fiind neletală, însă supusă regimului de autorizare, relatează news.ro.

Potrivit unui comunicat, la data de 8 februarie, în jurul orei 19:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un conflict spontan izbucnit pe fondul unui incident rutier, pe strada Ploiești.

Incident în trafic la Cluj-Napoca

Conform sesizării, un bărbat ar fi fost amenințat cu o armă de către șoferul unui autoturism care circula din sens opus.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 38 de ani ar fi arătat celeilalte persoane un pistol neletal, supus autorizării și deținut legal, după care a părăsit zona. Acesta a fost identificat de polițiști la scurt timp după incident.

Poliția a deschis o anchetă

Cercetările continuă pentru se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În continuare, polițiștii reamintesc cetățenilor că armele neletale supuse autorizării, inclusiv cele de tip airsoft, pot fi deținute legal doar în condițiile prevăzute expres de legislația în vigoare.

Mașină de poliție în acțiune

Mașină de poliție. Sursă foto: Facebook

În ce condiții este permis portul armelor neletale

IPJ Cluj subliniază următoarele recomandări:

  • Portul armelor neletale în spațiul public este permis doar dacă acestea sunt transportate neîncărcate, în huse, genți sau ambalaje adecvate, fără a fi vizibile și fără a putea fi utilizate imediat.
  • Este strict interzisă folosirea sau afișarea armelor neletale în locuri publice, în situații care pot provoca panică, teamă sau pot fi interpretate ca o amenințare, chiar dacă arma este deținută legal.
  • Armele neletale nu trebuie folosite pentru intimidare, soluționarea conflictelor sau în cazuri precum șicanările în trafic. Astfel de fapte pot atrage răspundere penală sau contravențională.
  • Deținătorii legali au obligația de a adopta un comportament responsabil și preventiv, evitând orice situație în care arma ar putea fi percepută ca un pericol pentru siguranța publică.
  • În cazul conflictelor sau incidentelor din trafic, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul de urgență 112 și să evite escaladarea situațiilor tensionate.

