Polițiștii din Dâmbovița au tras două focuri de avertisment pentru a opri un conflict violent izbucnit între familiile persoanelor implicate într-un accident produs pe DN 7, în comuna Crângurile, potrivit IPJ Dâmbovița.

În urma scandalului, doi tineri, de 19 și 22 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc pe 21 august, după ce un autoturism condus de o femeie de 36 de ani a intrat în coliziune cu un atelaj hipo.

Trei persoane au fost rănite, iar conflictul izbucnit ulterior între familiile celor implicați a necesitat intervenția polițiștilor și folosirea armamentului din dotare pentru restabilirea ordinii publice.

Potrivit IPJ Dâmbovița, femeia de 36 de ani, din comuna Valea Mare, ar fi condus un autoturism pe DN 7 când a intrat în coliziune cu un atelaj hipo.

Căruța era condusă de un bărbat de 44 de ani, din județul Argeș. În urma accidentului au fost rănite șoferița, conducătorul atelajului și o femeie de 41 de ani, pasageră în căruță.

După producerea accidentului, familiile persoanelor implicate au început să se agreseze.

Conflictul a escaladat, iar polițiștii au intervenit pentru a aplana scandalul și pentru a restabili ordinea publică.

„În urma accidentului, familiile persoanelor implicate au recurs la acte de violență, moment în care, pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii și siguranței publice, polițiștii au utilizat armamentul din dotare, efectuând două focuri de avertisment în plan vertical, fără a rezulta victime omenești sau alte pagube”, a transmis IPJ Dâmbovița.

Focurile de avertisment nu au provocat victime și nu au fost înregistrate pagube în urma folosirii armamentului.

În cadrul anchetei, polițiștii au făcut, pe 27 august, o percheziție domiciliară în județul Argeș, la locuința a doi tineri, de 19 și 22 de ani.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar penal pentru amenințare, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Suspecții au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Găești.

Pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea completă a incidentului produs după accidentul de pe DN 7 și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a izbucnit conflictul.

Cazul este cercetat în cadrul unui dosar penal care vizează mai multe infracțiuni, iar cei doi tineri arestați preventiv vor rămâne în custodie pentru perioada stabilită de instanță, în timp ce anchetatorii continuă verificările.