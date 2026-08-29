Un bărbat de 41 de ani a murit vineri la Big Church Festival, organizat în Steyning, West Sussex, după ce un panou de mari dimensiuni s-a prăbușit peste participanți, potrivit Daily Mail.

Alte cel puțin șase persoane au fost rănite și transportate la spital, iar organizatorii au decis să anuleze restul festivalului.

Incidentul a avut loc după ora 15:30, când poliția, echipajele de ambulanță, paramedicii de terapie intensivă și echipe specializate de intervenție au fost trimise la fața locului.

Tragedia a dus la întreruperea imediată a programului și, ulterior, la închiderea completă a ediției Big Church Festival 2026.

Potrivit Sussex Police, autoritățile au intervenit după ce au primit informații că „un panou de mari dimensiuni a căzut și a rănit mai multe persoane”.

Într-un comunicat transmis vineri seara, poliția a confirmat decesul unui bărbat în vârstă de 41 de ani, din Eastbourne.

„În mod tragic, s-a confirmat că un bărbat de 41 de ani din Eastbourne a murit la fața locului. Familia sa a fost informată și este sprijinită de ofițeri specializați”, a transmis Sussex Police.

Cel puțin alte șase persoane au fost rănite în incident și au fost transportate la spital pentru tratament.

Inițial, organizatorii Big Church Festival au suspendat evenimentele programate pentru vineri și le-au cerut vizitatorilor care participau doar în acea zi să părăsească zona.

Ulterior, după confirmarea decesului, organizatorii au anunțat anularea completă a festivalului, care urma să continue până duminică.

„Suntem devastați de incidentul grav care a avut loc astăzi la Big Church Festival 2026, în care un panou a căzut și a rănit cel puțin șapte persoane, dintre care una și-a pierdut, în mod tragic, viața”, au transmis reprezentanții festivalului.

„În primul rând, gândurile noastre se îndreaptă către toate persoanele afectate, familiile și prietenii lor, precum și către toți cei care au fost martori la ceea ce s-a întâmplat.”

Organizatorii au precizat că, în urma incidentului, au luat decizia de a încheia ediția din 2026 a festivalului.

Detective Chief Superintendent Richard McDonagh, din cadrul Sussex Police, a descris cazul drept un incident tragic și a transmis condoleanțe familiei victimei.

„Acesta este un incident tragic, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii bărbatului în aceste momente extrem de dificile”, a declarat oficialul.

El a precizat că cel puțin șase alte persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar anchetatorii colaborează cu mai multe instituții pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Poliția a subliniat că la festival se aflau mii de oameni și a cerut persoanelor care au informații sau imagini video relevante să contacteze autoritățile. Martorii pot transmite informații online sau pot suna la numărul 101, menționând „Operation Igloo”.

Polițiștii au rămas la fața locului și în cursul serii, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona.

Sussex Police a confirmat că incidentul a fost raportat și către Health and Safety Executive, instituția britanică responsabilă de supravegherea standardelor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, precum și către autoritatea locală.

Big Church Festival, fondat în 2009, este prezentat de organizatori drept cel mai mare festival creștin din Marea Britanie.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească de ce panoul s-a prăbușit și dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei.