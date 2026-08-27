Doi parașutiști militari au fost răniți, joi, în timpul unui exercițiu desfășurat în apropierea Aeroclubului Teritorial Târgu Mureș. Cei doi, în vârstă de 25 și 34 de ani, au avut probleme în timpul aterizării, după ce condițiile de vânt s-au schimbat, arată ISU Mureș.

Unul dintre militari a ajuns în firele de înaltă tensiune, în timp ce celălalt a aterizat pe panourile fotovoltaice montate pe acoperișul unei hale metalice. Amândoi au fost transportați la spital, fiind conștienți.

Pompierii de la Detașamentului de Târgu Mureș au intervenit pentru salvarea unuia dintre militari, care a rămas agățat de firele de înaltă tensiune în zona intersecției străzilor Libertății și Albinei.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină pentru salvarea unei persoane care a rămas agăţată în firele de înaltă tensiune, la intersecţia străzilor Libertăţii şi Albinei din municipiul Târgu Mureş. La locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de intervenţie şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţimi. Până la sosirea forţelor de intervenţie, persoana a fost coborâtă în siguranţă şi preluată de un echipaj medical, fiind transportată la UPU Târgu Mureş”, a transmis ISU Mureş.

Militarul a fost coborât în siguranță și preluat de un echipaj medical. Ulterior, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cel de-al doilea parașutist a avut o aterizare dificilă și a ajuns pe panourile fotovoltaice montate pe o hală metalică.

Poliția a fost sesizată în jurul orei 16.30 cu privire la incidentele produse în timpul exercițiului militar.

„La data de 27 august 2026, în jurul orei 16.30, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată cu privire la faptul că, în zona străzii Libertăţii din municipiul Târgu Mureş, în cadrul unui exerciţiu militar, posibil pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, doi bărbaţi, de 25 şi 34 de ani, ar fi fost implicaţi în incidente produse în timpul aterizării. Din primele informaţii, unul dintre aceştia ar fi aterizat pe panourile fotovoltaice amplasate pe o hală metalică, iar celălalt ar fi intrat în contact cu fire electrice. Ambii bărbaţi au fost transportaţi la spital, în stare de conştienţă, pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a transmis IPJ Mureş.

Incidentele s-au produs în timpul unui exercițiu militar organizat de Forțele pentru Operațiuni Speciale, în zona Aeroclubului Teritorial Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor disponibile, schimbarea direcției și vitezei vântului ar fi influențat desfășurarea aterizărilor. Polițiștii iau în calcul și condițiile meteorologice nefavorabile în verificările privind modul în care s-au produs incidentele.

Cei doi militari au ajuns la spital în stare de conștiență, pentru evaluare medicală și acordarea îngrijirilor necesare.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele. În funcție de rezultatele cercetărilor, vor fi sesizate autoritățile competente, conform procedurilor legale.

Exercițiul militar a avut loc joi, 27 august, iar incidentele au fost raportate în cursul după-amiezii, în zona străzii Libertății din municipiul Târgu Mureș.