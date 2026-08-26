Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața în Timișoara, între un autobuz cu pasageri și un autocamion, a informat ISU Timiș.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs miercuri dimineață pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. În coliziune au fost implicate un camion și un autobuz în care se aflau aproximativ 40 de pasageri.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, echipajele de intervenție au fost solicitate în jurul orei 07:35 pentru a interveni la accidentul produs pe strada Ovidiu Cotruș.

„În jurul orei 07:35, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs pe strada Ovidiu Cotrus, Timişoara”, informează ISU Timiş.

La locul producerii accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii au intervenit cu o autospecială de primă intervenție și comandă, în timp ce pentru acordarea asistenței medicale au fost trimise două ambulanțe SMURD. În total, nouă pompieri s-au deplasat la fața locului.

În accident au fost implicate două vehicule. Este vorba despre un camion, în care se afla doar conducătorul auto, și un autobuz care transporta 40 de persoane. Impactul s-a produs în condiții care urmează să fie stabilite de autorități.

În urma coliziunii, trei pasageri aflați în autobuz au fost răniți și au necesitat evaluare medicală. Victimele au primit îngrijiri la fața locului din partea echipajelor medicale sosite la intervenție.

„În urma impactului, 3 persoane din autobuz primesc îngrijiri medicale la faţa locului”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

La momentul intervenției, autoritățile au acționat pentru evaluarea persoanelor implicate și pentru gestionarea situației în condiții de siguranță. Nu au fost raportate, în informațiile disponibile, alte victime.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, precum și cauzele care au dus la coliziunea dintre camion și autobuz, urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul verificărilor efectuate la fața locului.