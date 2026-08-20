Planul Roșu de intervenție a fost activat joi, 20 august, în municipiul Mediaș, județul Sibiu, după un accident rutier în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme. Șase persoane sunt evaluate medical la locul accidentului, potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu.

Toate persoanele evaluate sunt conștiente, iar la locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție. Autoritățile desfășoară în continuare operațiuni de evaluare și acordare a primului ajutor, în timp ce împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite.

Potrivit ISU Sibiu, șase persoane au nevoie de evaluare medicală în urma accidentului. La momentul transmiterii primelor informații, toate victimele erau conștiente.

Echipajele medicale verifică starea persoanelor implicate și acordă îngrijirile necesare la fața locului. Nu au fost comunicate, până la acest moment, informații privind eventuale persoane în stare gravă.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

La intervenție participă și două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Activarea Planului Roșu permite mobilizarea rapidă a unor resurse suplimentare atunci când amploarea unui eveniment poate genera un număr mare de victime sau necesită o capacitate sporită de intervenție medicală și operativă.

Accidentul a avut loc în municipiul Mediaș și a implicat un autobuz și mai multe autoturisme. Din primele informații disponibile nu rezultă, deocamdată, cauza producerii coliziunii.

Polițiștii și echipajele de intervenție urmează să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului, inclusiv modul în care s-a produs impactul și responsabilitățile celor implicați.

Investigația este în desfășurare, iar informațiile privind numărul victimelor și starea acestora pot fi actualizate pe măsură ce evaluările medicale sunt finalizate.