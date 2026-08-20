Accidentele rutiere grave din România au cauze clare și repetate, iar statisticile Poliției Române arată constant care sunt cele mai periculoase comportamente în trafic. Deși lista este mai lungă, câteva greșeli apar an de an în topul evenimentelor soldate cu morți și răniți.

Pe primul loc, ca frecvență, se află neadaptarea vitezei la condițiile de drum și depășirea limitelor legale. Această cauză este responsabilă pentru aproximativ 15% din accidentele grave.

Viteza excesivă sau neadaptată la ploaie, ceață, carosabil umed ori aglomerație reduce drastic timpul de reacție și crește enorm forța impactului. Din acest motiv, accidentele produse din cauza vitezei au adesea urmări foarte severe.

La fel de frecventă este indisciplina pietonilor, în special traversarea neregulamentară. Aproximativ 15-16% din accidentele grave sunt legate de pietoni care traversează prin locuri nepermise sau pe culoarea roșie a semaforului.

Deși vina aparține adesea pietonului, șoferii rămân cei care pot evita tragedia printr-o atenție sporită în zonele circulate.

Neacordarea priorității – atât față de alte vehicule, cât și față de pietoni – completează podiumul cauzelor frecvente.

Dintre manevrele propriu-zise ale șoferilor, depășirea neregulamentară merită o atenție specială. Deși nu este întotdeauna pe primul loc ca număr absolut de evenimente, ea produce unele dintre cele mai grave accidente.

Depășirile pe linie continuă, în curbă sau fără vizibilitate duc frecvent la coliziuni frontale, soldate cu decese și răniți grav. Pe drumurile naționale cu o singură bandă pe sens, precum DN1, DN2, DN6 sau DN7, această manevră este deosebit de periculoasă.

Poliția Rutieră subliniază că o mare parte din tragediile de pe șosele ar putea fi evitate prin respectarea limitelor de viteză, renunțarea la depășirile riscante și o atenție crescută față de ceilalți participanți la trafic. Până la îmbunătățirea infrastructurii, comportamentul preventiv rămâne principala formă de protecție.