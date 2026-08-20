O femeie de 84 de ani a lovit cu mașina doi adolescenți de 15 ani care circulau pe biciclete, iar câteva minute mai târziu soțul ei, în vârstă de 88 de ani, a provocat un al doilea accident în timp ce încerca să mute autoturismul. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 18 august, în Mantova, în nordul Italiei, potrivit publicației locale Mantovauno.

Femeia se afla la volanul unui Fiat Punto când, din motive care sunt încă verificate, a acroșat cele două biciclete. Cei doi băieți au suferit răni ușoare și escoriații, fiind evaluați și îngrijiți la fața locului de personalul medical.

La locul accidentului au fost trimiși și doi carabinieri pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.

În timp ce militarii întocmeau documentele și efectuau verificările, soțul femeii, în vârstă de 88 de ani, s-a urcat la volanul Fiatului Punto pentru a muta autoturismul care rămăsese în mijlocul străzii.

Potrivit informațiilor publicate de Mantovauno, bărbatul ar fi selectat din greșeală marșarierul în locul treptei de mers înainte. Mașina a intrat astfel în autoturismul carabinierilor aflat în apropiere.

Impactul a avut însă o consecință neașteptată: autospeciala a fost împinsă înainte și i-a lovit pe cei doi carabinieri care se aflau în spatele acesteia și lucrau la documentarea primului accident.

Cei doi militari au fost imediat preluați de echipajele medicale și transportați la spitalul Carlo Poma din Mantova pentru investigații și tratament în urma traumatismelor suferite.

Pentru stabilirea circumstanțelor celui de-al doilea accident, la fața locului a intervenit Poliția Locală din Mantova. Ancheta urmează să stabilească exact modul în care s-au produs cele două incidente.

Cei doi adolescenți implicați în primul accident au suferit doar răni superficiale, potrivit informațiilor disponibile. Nu au fost raportate, în sursa citată, victime cu răni grave.

Incidentul din Mantova a început ca un accident rutier în care au fost implicați doi bicicliști minori și s-a transformat, în scurt timp, într-un al doilea eveniment în care au fost răniți chiar carabinierii veniți să facă verificările.

Autoritățile italiene continuă să clarifice circumstanțele exacte ale celor două coliziuni.