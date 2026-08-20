Poliția din Las Vegas a intervenit miercuri în zona tribunalului unde se judecă cazul uciderii rapperului Tupac Shakur, după ce au fost semnalate focuri de armă în apropiere, potrivit People.

Incidentul s-a produs în pauza de prânz a ședinței de judecată, la aproape trei decenii de la moartea artistului.

Potrivit relatărilor de la fața locului, membri ai familiei lui Tupac erau prezenți la audieri. La scurt timp după ce aceștia au acordat declarații presei și au părăsit zona, forțele de ordine au primit o sesizare privind posibile împușcături. Dispecerii ar fi indicat un magazin Starbucks din apropiere ca posibil loc al incidentului, ceea ce a dus la o mobilizare rapidă a poliției.

În urma verificărilor, oamenii legii nu au identificat victime și nu au confirmat existența unei scene clare a unei împușcături. O sursă din cadrul poliției a precizat că ar fi existat „un anumit tip de incident cu împușcături”, dar că nicio persoană nu a fost grav rănită. Deocamdată nu este stabilit dacă evenimentul are legătură cu procesul în curs.

Duane Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost adus în fața instanței începând de luni, 18 august 2026. El este acuzat de implicare în uciderea lui Tupac Shakur, împușcat mortal în Las Vegas în septembrie 1996.

Procurorii susțin că atacul a avut o motivare de răzbunare. Cu câteva ore înainte de tragedie, anturajul rapperului l-ar fi agresat pe Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis, în interiorul hotelului MGM Grand, după un meci de box al lui Mike Tyson.

În timpul audierilor de marți, juraților le-au fost prezentate imagini de supraveghere din cazinou. Înregistrările arată un grup care lovește un bărbat aflat la pământ, precum și momente în care Tupac și persoane din anturajul său se deplasează rapid prin hotel. Ulterior, camerele surprind intervenția securității și a poliției, care discută cu Anderson, îmbrăcat într-un tricou Miami Dolphins.

În aceeași noapte, Tupac se afla într-un BMW negru alături de producătorul Marion „Suge” Knight când un Cadillac alb s-a apropiat de mașina lor. Din vehicul au fost trase focuri de armă. Rapperul a fost grav rănit și a murit câteva zile mai târziu, la doar 25 de ani.

Davis este acuzat de participare la atac, fără a fi însă indicat ca autor al focului care a provocat moartea artistului. Avocații săi au încercat în 2025 să obțină respingerea dosarului, invocând trecerea celor 27 de ani și presupuse încălcări ale unor acorduri de imunitate, însă judecătorul a respins cererea.