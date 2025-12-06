Instalaţiile energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei, atacate de dronele rusești. Zelenski: Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe

Noi atacuri ruseşti de amploare asupra infrastructurii ucrainene, în special asupra instalaţiilor energetice, au lăsat mii de gospodării fără încălzire şi apă, a anunţat sâmbătă Kievul. „Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski, într-o postare pe X.

Armata ucraineană a anunţat că, pe parcursul nopţii, 653 de drone şi 51 de rachete au lovit teritoriul ţării. Aceste atacuri au avut loc în timp ce negociatorii ucraineni şi americani s-au întâlnit sâmbătă în Florida, pentru a treia zi consecutivă de discuţii asupra planului Washingtonului, care urmăreşte să încheie cei aproape patru ani de război cu Rusia, în condiţiile în care forţele ruse îşi continuă avansul pe front şi bombardamentele nocturne.

„Principalele ţinte ale acestor atacuri au fost, încă o dată, instalaţiile energetice. Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni”, a scris Zelenski, pe reţelele de socializare.

Zelenski a afirmat că dronele au lovit şi au provocat un incendiu la clădirea principală a gării din Fastiv, oraş aflat la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de Kiev.

„Nu au existat victime, dar traficul feroviar din suburbii este perturbat”, a anunțat Ukrzaliznitsia, compania feroviară naţională ucraineană.

In many regions, recovery efforts are now underway following last night’s Russian strikes on civilian infrastructure. Unfortunately, there is some destruction. A drone strike burned down the main railway station building in Fastiv. The attack was meaningless from a military point… pic.twitter.com/pSvMOaPtA5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Oficialii au declarat că dronele şi rachetele au vizat şi instalaţii energetice din regiunile Cernigov, Zaporojie, Lviv şi Dnipropetrovsk.

„În regiunea Odesa (sud-vest), 9.500 de abonaţi sunt încă lipsiţi de încălzire şi 34.000 de apă curentă din cauza pagubelor”, a afirmat Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul responsabil cu reconstrucţia.

Pentru a stabiliza reţeaua în timpul lucrărilor de reparaţii, „vor fi necesare întreruperi suplimentare ale alimentării cu energie electrică în toată ţara”, a anunțat premierul Iulia Sviridenko.