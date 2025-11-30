Inundațiile catastrofale din Asia: Aproape 1.000 de morți și sute de dispăruți

Numărul victimelor provocate de inundațiile masive care au afectat în ultimele zile Indonezia, Thailanda, Malaezia și Sri Lanka a crescut dramatic, ajungând duminică la cel puțin 940 de decese, potrivit datelor transmise de AFP și Xinhua. Sute de persoane sunt în continuare dispărute, iar autoritățile se luptă să facă față uneia dintre cele mai grave serii de calamități din ultimii ani.

Indonezia este cea mai afectată țară, cu cel puțin 442 de morți confirmați și 402 persoane date dispărute, conform agenției naționale de gestionare a dezastrelor. Ploile torențiale și alunecările de teren au lovit cu o violență rar întâlnită zone extinse ale insulei Sumatra, unde două orașe rămân complet izolate. În absența unor rute de acces, autoritățile au trimis două nave de război din Jakarta pentru a transporta ajutoare alimentare, echipe de salvare și echipamente esențiale.

În Thailanda, bilanțul a ajuns la 162 de decese, după una dintre cele mai puternice inundații ale ultimilor zece ani. Zeci de mii de oameni au rămas fără adăpost, iar guvernul continuă să distribuie ajutoare de urgență și să repare infrastructura distrusă. Tensiunile au crescut în urma criticilor privind intervenția întârziată, iar doi oficiali locali au fost suspendați.

Sri Lanka a raportat cel puțin 334 de morți după o săptămână de ploi abundente provocate de ciclonul Ditwah. Aproximativ 400 de persoane sunt încă dispărute, iar operațiunile de salvare sunt îngreunate de drumurile blocate și distrugerile masive. Situația este atât de gravă încât președintele Anura Kumara Dissanayake a declarat sâmbătă stare de urgență, obținând puteri extinse pentru coordonarea intervențiilor și alocarea rapidă a resurselor.

În Malaezia, inundațiile care au lovit statul nordic Perlis au provocat moartea a cel puțin două persoane, însă autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește dacă ploile revin în următoarele zile.

În toate regiunile lovite de fenomenele extreme, echipele de intervenție lucrează la curățarea drumurilor, îndepărtarea molozului și căutarea persoanelor dispărute. Drumurile surpate, rețelele electrice distruse și riscul continuu de alunecări de teren complică eforturile.

În semn de solidaritate regională, guvernul din Nepal a anunțat duminică un ajutor financiar de 200.000 de dolari pentru Sri Lanka, destinat operațiunilor de salvare și reconstrucție.