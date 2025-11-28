Asia de Sud-Est, lovită de ploi torențiale. Sute de oameni au murit în urma inundațiilor

Cel puțin 90 de oameni au pierit în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit insula Sumatra din Indonezia. În Sri Lanka, unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din ultimii ani a dus la moartea a cel puțin 56 de persoane. În Thailanda, cantităţile record de precipitaţii au provocat moartea a cel puțin 37 de oameni, potrivit BBC.

În Indonezia, ploile torențiale din ultimele zile, din mai multe zone din Aceh, Sumatra de Nord și Sumatra de Vest, au dus la moartea a cel puțin 90 de persoane, iar alte zeci sunt date dispărute. Inundațiile severe și alunecările de teren s-au produs după o perioadă de ploi musonice neobișnuit de intense.

Imaginile surprinse în Sumatra arată râuri revărsate, localnici care înaintează cu dificultate prin apă până la piept și vehicule sau locuințe aproape înghițite de apele care au acoperit străzile, lăsând vizibile doar părți din acoperișuri.

Salvatorii încearcă să ducă în siguranță cât mai multe persoane, însă penele de curent și alunecările de teren le fac intervenția tot mai dificilă.

În Sri Lanka, cel puțin 56 de oameni au murit, iar 21 sunt dați dispăruți după inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile abundente, într-unul dintre cele mai grave episoade de vreme extremă din ultimii ani în această țară.

Centrul pentru Managementul Dezastrelor a anunțat că 21 de oameni și-au pierdut viața în regiunea centrală Badulla, zonă cunoscută pentru plantațiile de ceai, după ce o alunecare de teren le-a distrus locuințele peste noapte.

At least 56 people are dead and 21 missing in Sri Lanka after floods and landslides destroyed homes. Nearly 44,000 affected as Cyclone Ditwah nears. Red flood alerts issued for Colombo and Kelani River valley. #SriLanka pic.twitter.com/VLceC0MppE — BPI News (@BPINewsOrg) November 28, 2025

Sri Lanka se pregătește vineri pentru noi episoade de vreme severă, în timp ce ciclonul Ditwah avansează de-a lungul coastei estice.

În Thailanda, cel puțin 37 de oameni au murit după inundațiile care au lovit zece provincii din sudul țării. În orașul Hat Yai, ploile au atins un nivel record, cu 335 mm în 24 de ore.

Un angajat al unui spital a declarat pentru AFP că morga unde sunt aduse trupurile persoanelor care și-au pierdut viața în sudul țării a ajuns la capacitate maximă, iar autoritățile au adus trei camioane frigorifice pentru a face față situației.

„Morga şi-a depăşit capacitatea, deci avem nevoie de mai mult”, a declarat Charn, un oficial al morgii de la Spitalul Songkhla.