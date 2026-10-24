Mai multe artere din centrul Capitalei vor fi afectate de restricții de circulație sâmbătă, 24 octombrie 2026, în intervalul în care se desfășoară procesiunea organizată cu ocazia sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, măsurile vor fi aplicate pe traseele urmate de participanți, dar și pe străzile care asigură accesul către acestea.

Procesiunea va începe la ora 12:00 și va reuni două grupuri de credincioși, care vor porni din puncte diferite și se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei. Evenimentul reprezintă unul dintre momentele importante ale pelerinajului organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor în perioada 18–28 octombrie.

Brigada Rutieră a Capitalei a stabilit restricții de circulație pentru intervalul 12:00–13:00, pe durata deplasării participanților la procesiune. Măsurile vor afecta următoarele trasee:

Traficul rutier va fi restricționat pe aceste artere și pe străzile care permit accesul către zonele traversate de procesiune. Totodată, șoferii nu vor putea staționa cu autovehiculele pe sensul de urcare al Dealului Mitropoliei și pe platoul situat la baza Aleii Dealul Mitropoliei.

Interdicții de staționare vor fi aplicate și pe Bulevardul Regina Maria, precum și pe trotuarul de pe Strada 11 Iunie. Restricțiile urmăresc să permită desfășurarea procesiunii în condiții de siguranță, având în vedere numărul participanților așteptați la manifestările religioase.

Potrivit programului publicat de Arhiepiscopia Bucureștilor, procesiunea din 24 octombrie va începe la ora 12:00 și va include moaștele mai multor sfinți.

Primul grup va pleca de la Catedrala Patriarhală, purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Participanții vor coborî pe Strada Patriarhiei, vor traversa Bulevardul Regina Maria și vor ajunge la baza Dealului Patriarhiei, în zona Pieței Unirii.

Al doilea grup va porni de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou. În cadrul acestei procesiuni vor fi purtate moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Cele două grupuri se vor reuni la baza Dealului Patriarhiei, după care vor urca împreună către Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, Patriarhul Daniel va întâmpina raclele la Altarul de Vară și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, moaștele vor fi depuse în baldachinul amenajat pe Colina Patriarhiei, unde credincioșii vor putea veni să se închine.

Pelerinajul din acest an include și moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care vor fi aduse începând de sâmbătă, 24 octombrie. Acestea se vor alătura moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena.

În primele zile ale pelerinajului, între 18 și 23 octombrie, închinarea la moaște a fost organizată în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, între orele 07:00 și 21:00.

Această organizare a fost necesară deoarece în pridvorul lăcașului de cult se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. Din 24 octombrie, după procesiunea religioasă, raclele vor fi așezate în spațiul special amenajat pe Dealul Patriarhiei.

Sâmbătă, 24 octombrie, manifestările religioase vor începe dimineața și vor continua până seara.

Programul stabilit de Patriarhia Română este următorul:

09:00–10:30: Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.

12:00–13:30: Procesiunea „Calea Sfinților”, pe traseele stabilite în centrul Capitalei.

17:00–21:00: Slujba Privegherii dedicată Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, în Catedrala Patriarhală.

Duminică, 25 octombrie, programul va continua cu două slujbe:

09:30–12:30: Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.

17:00–21:30: Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, tot la Altarul de Vară.

Luni, 26 octombrie, zi în care este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Catedrala Patriarhală vor continua manifestările religioase.

Programul zilei de luni:

09:30–12:00: Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.

12:00–13:00: Ceremonia de proclamare a Sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.

17:00–21:00: Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, la Altarul de Vară.

Marți, 27 octombrie, va fi sărbătorit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Aceasta este ziua centrală a manifestărilor religioase.

Între orele 09:30 și 12:30, Patriarhul Daniel va săvârși Sfânta Liturghie arhierească la Altarul de Vară, alături de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi.

Seara, între orele 17:00 și 21:30, este programată Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.

Ultima zi din programul oficial al pelerinajului este miercuri, 28 octombrie 2026.

Credincioșii vor putea participa la Sfânta Liturghie, programată între orele 09:30 și 12:30, în Catedrala Patriarhală. Ulterior, în intervalul 16:00–18:30, vor avea loc Vecernia și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Potrivit Arhiepiscopiei Bucureștilor, moaștele vor fi duse înapoi în interiorul Catedralei Patriarhale după ce ultimul pelerin va încheia închinarea. Prin urmare, programul oficial se încheie pe 28 octombrie, însă momentul reașezării moaștelor în catedrală va depinde de finalizarea accesului credincioșilor.

Autoritățile au pregătit măsuri de ordine și siguranță pentru participanții la manifestările religioase. Jandarmii vor organiza fluxurile de persoane și vor amenaja culoare de acces pentru a limita aglomerația. Polițiștii vor fi prezenți în apropierea lăcașurilor de cult, pe traseele procesiunii și în zonele unde se estimează un număr ridicat de participanți. Reprezentanții instituțiilor implicate în organizare recomandă credincioșilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și să manifeste răbdare pe durata așteptării.

Persoanele însoțite de copii sunt sfătuite să îi supravegheze permanent și să stabilească un punct de întâlnire în eventualitatea în care se pierd în mulțime. Participanții trebuie să își supravegheze bunurile personale și să solicite ajutor dacă se confruntă cu probleme medicale.

Persoanele cu afecțiuni de sănătate și părinții care vin cu copii mici sunt îndemnați să evite aglomerația atunci când apar semne de disconfort. Echipele medicale vor fi prezente în zona Dealului Patriarhiei. În cazul unei urgențe, participanții pot apela numărul 112.

Șoferilor care intenționează să traverseze centrul Bucureștiului sâmbătă, 24 octombrie, le este recomandat să țină cont de restricțiile aplicate în zona Patriarhiei și să utilizeze rute alternative pe durata procesiunii.