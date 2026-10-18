Pelerinajul organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, începe duminică, 18 octombrie, și se încheie pe 28 octombrie. Credincioșii vor putea să se închine la moaștele mai multor sfinți, iar pe 24 octombrie va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, pelerinajul din acest an include și aducerea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, programată pentru sâmbătă, 24 octombrie.

În perioada 18–23 octombrie, credincioșii se vor putea închina lamoaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Sfintele moaște vor fi așezate în interiorul Catedralei Patriarhale istorice. În pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii, motiv pentru care organizatorii au stabilit un spațiu diferit pentru închinare. Programul va fi zilnic între orele 7:00 și 21:00.

Patriarhia Română recomandă familiilor cu copii mici să aleagă perioada 18–23 octombrie pentru a participa la pelerinaj. Potrivit organizatorilor, în aceste zile numărul pelerinilor va fi mai redus, iar închinarea în interiorul Catedralei Patriarhale istorice poate contribui la evitarea aglomerației din ultima parte a hramului.

Sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”, la care vor fi purtate moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este celebrată anual pe 27 octombrie. Pelerinajul organizat cu această ocazie se va încheia pe 28 octombrie.99).