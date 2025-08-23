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Calendar Ortodox, 23 august. Sfântul Mucenic Lup, o viață trăită în sclavie

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Calendar Ortodox, 23 august. Sfântul Mucenic Lup, o viață trăită în sclavieSursa foto: https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-lup
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Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox. Sfântul Mucenic Lup este prăznuit, în fiecare an, la data de 23 august. Acesta a fost ucenicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, iar viața i-a fost marcată profund de sclavie apăsătoare.

Chiar dacă făcea parte din clasa sclavilor, neavând drepturi, dar era fiind plin de nevoi, el nu a încetat să creadă în Dumnezeu și în venirea Celui de Sus pentru a propovădui dezrobirea și eliberarea. Spunea deseori: „fericiţi vor fi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia lui Dumnezeu”.

Nu a abdicat de la credința în Dumnezeu

După ce împăratul Maximian i-a tăiat capul Sfântului Dimitrie, Lup a înmuiat marginea veşmântului şi un inel în sângele mucenicului martir. Cu acestea, Lup a vindecat boli și a săvârșit mai multe minuni.

Împăratul Maximian și-a ioeșit din minți atunci când a auzit că Lup face minuni și a poruncit ca cel din urmă să fie închis, torturat și apoi omorât. Atunci când soldații au îndreptat armele către Lup, el  s-a rugat la Dumnezeu, iar cei care voiau să-i facă rău au început să se vătămeze între ei.

Calendar Ortodox, 23 august. Pomenirea Sfântului Mucenic Lup, care a trăit o viață în chin și durere.

În rugăciunea sa, Lup a cerut și să fie botezat de către Dumnezeu. Iar marea dorință i-a fost îndeplinită! O ploaie puternică s-a pornit, iar acesta semn al botezului a fost.

În cele din urmă, Lup a fost ucis de o sabie, însă a murit botezat. Cu toate că a trecut la cele veșnice pe data de 23 august 304, Sfântul Mucenic a continuat să facă minuni și dincolo de moarte.

Troparul Sfântului Mucenic Lup

Rugăciunea făcătoare de minuni care se rostește de Înălțarea Domnului. Este cheia care deschide porțile Cerurilor

Sursa: Pixabay

Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Lup, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

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