MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să ajungă în Bulgaria, în contextul unor lucrări programate pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Începând de miercuri, 28 octombrie, și până pe 4 decembrie 2026, traficul rutier va fi restricționat la o singură bandă, iar vehiculele vor circula alternativ, sub controlul semafoarelor, inclusiv pe timpul nopții.

Intervențiile vor avea loc la kilometrul 64+884 al DN5 și presupun repararea rosturilor de dilatație ale podului. Pentru desfășurarea lucrărilor, autoritățile vor închide temporar câte o parte a carosabilului, în două etape succesive. Șoferii care folosesc această rută trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.

Prima etapă a lucrărilor este programată în intervalul 28 octombrie – 13 noiembrie 2026.

În această perioadă, reparațiile se vor desfășura pe cel mult jumătate din suprafața carosabilă aferentă căii 1.

Circulația în ambele sensuri va fi organizată alternativ, pe o singură bandă, iar accesul vehiculelor va fi reglementat prin semafoare.

Restricțiile se vor aplica permanent, inclusiv în timpul nopții, pe toată durata acestei etape.

În perioada 14 noiembrie – 4 decembrie 2026, intervențiile se vor muta pe calea 2 a podului. Și în această etapă va fi ocupată maximum jumătate din partea carosabilă, iar circulația se va desfășura alternativ, cu dirijare prin semafoare.

Lucrările vor continua în aceleași condiții de trafic până la data de 4 decembrie, conform calendarului transmis de autorități.

Măsurile vizează atât persoanele care călătoresc din România spre Bulgaria, cât și șoferii care revin în țară folosind Podul Prieteniei.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricții înainte de a porni la drum.

Persoanele care intenționează să tranziteze zona Giurgiu-Ruse sunt sfătuite să își organizeze călătoria din timp, având în vedere posibilitatea formării unor coloane de vehicule.

MAE recomandă inclusiv alegerea unor rute alternative sau planificarea deplasării în intervale orare mai puțin aglomerate.

Șoferii trebuie să respecte semnalizarea temporară, precum și indicațiile polițiștilor și ale reprezentanților autorităților care supraveghează circulația în zona lucrărilor.

Românii care se deplasează spre Bulgaria pot consulta informațiile publicate de autoritățile bulgare pentru a afla detalii despre lucrările în desfășurare.

Datele privind reparațiile sunt disponibile pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră din Bulgaria, în secțiunea dedicată lucrărilor de la Podul Dunării.

Pentru informații referitoare la traficul din zona punctelor de trecere a frontierei poate fi consultată pagina Ministerului de Interne din Bulgaria. De asemenea, șoferii care au nevoie de informații despre sistemul de taxare rutieră și vinieta electronică pot accesa platforma BG Toll.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis și datele de contact ale Ambasadei României la Sofia, pentru cetățenii care au nevoie de sprijin pe durata călătoriei.

Asistența consulară poate fi solicitată la următoarele numere: +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center. Pentru situațiile speciale, dificile sau urgente, Ambasada României în Bulgaria pune la dispoziție numărul: +359 879 440 758

Românii pot găsi recomandări suplimentare pe paginile Ambasadei României la Sofia, Ministerului Afacerilor Externe și pe portalul european de asistență consulară. MAE le reamintește cetățenilor care călătoresc în străinătate că pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, pentru acces la recomandări și informații utile despre destinație