Compania Egis România a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al viitorului pod Giurgiu-Ruse 2, al doilea pod peste Dunăre care va lega România de Bulgaria.

Valoarea contractului atribuit se ridică la 50,04 milioane lei (fără TVA). Proiectantul va avea la dispoziție 23 de luni pentru finalizarea studiului, începând din momentul semnării contractului, a anunțat miercuri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Licitaţia a fost câştigată de EGIS ROMANIA S.A., cu suma de 50,04 milioane lei (fără TVA). Proiectantul va avea la dispoziţie 23 de luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, de la semnarea contractului”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Semnarea contractului va putea avea loc după expirarea termenului de 10 zile pentru eventualele contestații.

Noul pod Giurgiu-Ruse va avea un caracter dual – civil și militar – și va asigura o conexiune modernă atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar între cele două țări. Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile prin programul CEF2 (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) – Componenta Mobilitate Militară.

Anunțul vine într-un context în care proiectul celui de-al doilea pod peste Dunăre la Giurgiu a înregistrat numeroase întârzieri de-a lungul anilor. Recent, președintele Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat public nedumerirea față de ritmul lent al acestui important proiect transfrontalier.

Potrivit autorităților române, noul pod va contribui semnificativ la dezvoltarea economică a regiunii, la fluidizarea traficului de mărfuri și pasageri și la creșterea securității regionale, având în vedere și componenta sa militară.

Elaborarea Studiului de Fezabilitate reprezintă un pas esențial înaintea declanșării procedurilor de proiectare tehnică și execuție. Odată finalizat studiul, autoritățile vor putea trece la etapele următoare ale acestui proiect strategic pentru infrastructura de transport română și bulgară.