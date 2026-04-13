Mulți tineri din generația Z depind încă financiar de părinți. Sprijinul pune presiune pe bugetele familiilor

Un număr semnificativ de tineri din generația Z, cu vârste între 18 și 28 de ani, continuă să se bazeze pe sprijin financiar din partea părinților, fie pentru bani, locuință sau alte nevoi, arată rezultatele studiului Wells Fargo Money Study 2026, realizat în rândul a 3.773 de adulți din Statele Unite la finalul anului trecut.

Datele indică faptul că 64% dintre părinții care au copii din această categorie de vârstă spun că aceștia depind încă de ei din punct de vedere financiar. În același timp, 56% dintre părinți afirmă că acest ajutor le afectează propriile finanțe, ceea ce arată o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiale.

Ajutorul financiar acordat tinerilor poate lua forme variate, de la contribuții la plata chiriei până la condiționarea sprijinului de obținerea unui loc de muncă, a explicat Elena van Stee, cercetător în sociologie la Universitatea Harvard pentru CNBC.

În unele cazuri, părinții împart costurile unei cheltuieli cu copiii lor, în timp ce în altele aleg soluții alternative, precum vânzarea unui bun personal către copil sau perceperea unei chirii pentru locuință.

„În special în familiile mai înstărite, atunci când părinții erau în măsură să ofere sprijin, aceștia dezvoltau uneori modalități creative de a oferi sprijinul respectiv, pentru a-l face să pară mai aceptabil din punct de vedere cultural”, a spus van Stee.

Specialiștii atrag atenția că, indiferent de forma sprijinului, este esențial ca termenii să fie clar stabiliți încă de la început.

Douglas Boneparth recomandă ca părinții și copiii să stabilească explicit natura ajutorului financiar. Acesta trebuie definit clar ca fiind fie un cadou, fie un împrumut, pentru a evita neînțelegerile.

În cazul unui împrumut, condițiile trebuie tratate ca într-un acord financiar formal, inclusiv valoarea totală, dobânda, momentul începerii rambursării și frecvența plăților.

Dacă sprijinul este oferit sub formă de cadou, trebuie totuși stabilită durata acestuia și momentul în care situația va fi reevaluată.

Discuțiile despre bani pot fi dificile, însă lipsa unor reguli clare poate genera tensiuni în relația dintre părinți și copii, avertizează specialiștii. Pentru a preveni eventuale conflicte, acordurile financiare ar trebui consemnate în scris, potrivit lui Corey Seemiller, profesor la Wright State University.

Tinerii care beneficiază de sprijin financiar din partea părinților sunt încurajați de experți să își asume un plan concret pentru a ajunge la independență. O astfel de abordare presupune stabilirea unor pași clari și a unor obiective bine definite, astfel încât ajutorul primit să aibă un scop precis și să nu se transforme într-o situație fără termen.

Un plan de acest tip include, în mod esențial, realizarea unui buget, stabilirea unui obiectiv de economisire și fixarea unui termen clar pentru atingerea independenței financiare. Experții explică faptul că tinerii ar trebui să fie capabili să le arate părinților un buget, un obiectiv de economisire și un calendar specific. Prin aceste repere, sprijinul financiar capătă o direcție concretă și poate fi urmărit mai ușor în timp.

Potrivit specialiștilor, această strategie transformă o situație incertă într-una cu un final clar. În același timp, tinerii ar trebui să mențină un dialog constant cu părinții, oferind actualizări despre venituri, evoluția profesională și eventualele datorii.

Pentru mulți tineri, acceptarea ajutorului financiar din partea părinților poate genera disconfort sau sentimentul că nu respectă standardele tradiționale ale independenței. Potrivit studiului, acest sentiment este influențat și de contextul social și economic, dar și de diferențele dintre grupuri.

Un alt studiu realizat în 2021 de cercetători de la University of Buffalo și The New School arată că proporția adulților de culoare care primesc sprijin de la părinți este semnificativ mai mică decât în cazul adulților albi.

Cu toate acestea, specialiștii susțin că sprijinul oferit de părinți poate contribui la construirea independenței pe termen lung.