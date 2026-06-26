Sorin Grindeanu este considerat principalul favorit pentru funcția de premier al României penPolymarket, platforma de predicții bazată pe blockchain, care figurează pe lista operatorilor de jocuri de noroc fără licență și are accesul restricționat în România. Potrivit cotațiilor afișate pe platformă, Grindeanu are o probabilitate estimată la aproximativ 52% de a deveni următorul premier.

Pe următoarele poziții se află Alexandru Nazare, cu circa 19%, Ilie Bolojan, cu 6%, și Radu Burnete, cu aproximativ 4%.

Piața dedicată desemnării viitorului șef al Guvernului a atras până în prezent tranzacții în valoare de peste 2,8 milioane de dolari, ceea ce reflectă interesul ridicat al utilizatorilor pentru evoluțiile de pe scena politică românească.

Procentele afișate de Polymarket reflectă estimările pieței, calculate pe baza tranzacțiilor realizate de utilizatori, și nu rezultatele unor sondaje de opinie.

Estimările platformei apar într-un context politic complicat, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și după ce premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

În aceste condiții, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a forma o majoritate parlamentară și de a evita organizarea alegerilor anticipate, într-un legislativ în care niciun bloc politic nu deține singur suficiente voturi pentru a guverna.

Regulile pieței de predicții prevăd că rezultatul este validat doar dacă persoana respectivă este numită oficial prim-ministru de președintele României și primește ulterior votul de încredere al Parlamentului, ceea ce conduce la învestirea noului Guvern.

Astfel, o simplă nominalizare sau desemnarea unui premier interimar nu este suficientă pentru validarea rezultatului pieței.

Deși Polymarket continuă să atragă volume importante de tranzacționare pentru evenimente politice românești, platforma a fost inclusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe lista operatorilor care desfășoară activități fără licență în România. Autoritatea a anunțat că decizia a fost transmisă furnizorilor de internet pentru restricționarea accesului utilizatorilor din România.

Cu toate acestea, interesul pentru piețele de predicții rămâne ridicat. Potrivit datelor prezentate anterior de ONJN, în perioada alegerilor prezidențiale din România, volumul tranzacțiilor realizate pe Polymarket a depășit 600 de milioane de dolari, iar piața dedicată alegerilor locale din București a trecut de pragul de 15 milioane de dolari.