Grindeanu acuză USR că prelungește criza politică: „Se poate și fără ei”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că s-au făcut primii pași în negocierile pentru formarea unui nou Guvern, după ce o parte dintre liderii politici au ajuns la un acord asupra unor principii considerate esențiale pentru viitoarea guvernare. În același timp, acesta a lansat un atac dur la adresa USR, partid pe care îl acuză că împiedică ieșirea din impasul politic.

Într-o postare publicată pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis că discuțiile purtate între liderii politici au dus la stabilirea unor direcții generale care ar urma să stea la baza viitorului acord politic. Potrivit acestuia, temele abordate au vizat obiective precum stabilitatea macroeconomică, implementarea PNRR, aderarea României la OCDE și programul SAFE.

În mesajul său, liderul social-democrat a subliniat și importanța perioadei următoare, în contextul apropiatelor discuții dintre statul român și agențiile internaționale de rating.

În continuarea mesajului, Sorin Grindeanu a criticat dur poziția adoptată de USR în cadrul negocierilor, susținând că formațiunea contribuie la menținerea blocajului politic și urmărește, în realitate, păstrarea unor avantaje politice.

Liderul PSD a afirmat că situația actuală reprezintă un paradox și a transmis că România poate avea un guvern funcțional chiar și în lipsa sprijinului USR.

„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de "dragul românilor" şi se "sacrifică" zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin într-un moment în care discuțiile dintre PSD și grupul format din PNL, USR și UDMR au intrat într-un nou impas. Principala sursă a divergențelor ar fi formula viitorului Executiv și condițiile în care ar urma să fie acordată susținerea parlamentară.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat anterior că formațiunea sa nu poate sprijini instalarea unui guvern PSD care să conducă singur până la următoarele alegeri parlamentare. În schimb, USR propune ca PSD să susțină un executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmând ca ulterior să existe un principiu de reciprocitate pentru viitoarele formule de guvernare.

Potrivit informațiilor apărute din negocieri, social-democrații au respins această variantă, iar neînțelegerile au vizat inclusiv condițiile privind programul de guvernare și viitoarea echipă de miniștri. În aceste condiții, discuțiile pentru constituirea noului Guvern rămân în continuare fără un acord final.