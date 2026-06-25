Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, după o zi de negocieri intense, că partidul său nu va susține un guvern condus exclusiv de PSD. Liderul USR i-a propus liderului PSD, Sorin Grindeanu, o formulă de rotativă guvernamentală ca singură soluție de ieșire din criza politică.

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit joi la Vila Lac 1 pentru a discuta despre un acord politic în vederea susținerii reciproce a unei guvernări minoritare, la solicitarea președintelui Nicușor Dan. Întâlnirea s-a încheiat fără un acord, situația politică rămânând în continuare blocată. JurnalulMediafax

Dominic Fritz a declarat că USR i-a propus lui Sorin Grindeanu susținerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, adică o continuare a formulei de guvernare actuale, cu un premier care poate fi negociat.

„Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta", a declarat Fritz.

Liderul USR a explicat și mecanismul propus pentru deblocarea crizei: un principiu al reciprocității între cele două blocuri politice.

„Dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea", a spus Fritz.

Propunerea de rotativă a USR nu a fost însă acceptată de PSD, care a transmis că pretențiile USR subminează cu bună știință acordul politic solicitat de președintele României și mențin țara în criza politică actuală.

Fritz a argumentat că a lăsa PSD să guverneze singur ar fi „o imensă greșeală", invocând riscul ca social-democrații să dețină puterea deplină până la alegeri, inclusiv prin posibile înțelegeri cu AUR. „Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta", a declarat liderul USR.

El a mai spus că USR nu sabotează niciun guvern, ci refuză un singur lucru: „Să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte".

După consultările cu liderii partidelor, președintele Nicușor Dan urmează să desemneze vineri premierul. Favorit rămâne în continuare Sorin Grindeanu, care a anunțat că este pregătit să își asume guvernarea. PNL, USR și UDMR intenționează să meargă la Cotroceni cu o propunere comună de premier.