Politica

Ultimele calcule pentru viitorul Executiv. PNL, USR și UDMR încearcă să ajungă la un acord

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Ultimele calcule pentru viitorul Executiv. PNL, USR și UDMR încearcă să ajungă la un acordSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Liderii PNL, USR și UDMR s-au reunit joi, la Palatul Victoria, într-o nouă rundă de negocieri privind propunerea comună pentru funcția de prim-ministru. Decizia este așteptată înaintea consultărilor finale cu președintele Nicușor Dan, programate pentru vineri.

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La discuții participă liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit informațiilor vehiculate pe scena politică, la Palatul Victoria ar fi ajuns și liberalii Robert Sighiartău și Dan Motreanu.

Întâlnirea are loc după consultările desfășurate miercuri la Palatul Cotroceni, când liderii celor trei formațiuni au discutat cu președintele principalele puncte ale acordului politic aflat în negociere.

Guvernul României foto ilustrativă

Guvernul României.Foto ilustrativă

Variantele aflate pe masă

Potrivit unor surse politice, în timpul consultărilor ar fi fost discutată și posibilitatea unei noi rotative guvernamentale, însă președintele Nicușor Dan nu ar fi fost de acord cu această variantă.

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Vineri, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru o nouă rundă de consultări privind viitoarea formulă de guvernare.

„Am avut o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că partidele trebuie să stabilească în aceste zile condițiile în care vor susține un executiv minoritar.

„Sper să fie serioși și să închidem cât de curând”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Ce așteptări au liberalii

Din partea PNL, vicepreședintele Ioan Popa a declarat că liberalii sunt dispuși să voteze inclusiv învestirea unui guvern minoritar PSD, însă doar în baza unui acord politic asumat de toate formațiunile.

„Noi votăm PSD-ul în momentul în care semnează acest acord, fără nicio problemă”, a declarat Ioan Popa.

La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a afirmat că PNL, USR și UDMR vor merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere comună pentru funcția de prim-ministru, urmând ca președintele Nicușor Dan să ia decizia finală. Acesta a explicat că acordul politic urmărește implementarea PNRR, atragerea fondurilor europene, continuarea investițiilor și a reformelor economice.

Ionel Bogdan a mai spus că un eventual vot al liberalilor pentru un premier susținut de PSD nu ar însemna automat intrarea PNL la guvernare, ci susținerea unei soluții pentru depășirea actualei crize politice.

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