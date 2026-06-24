 Primul mare patron de presă liberă avea o poreclă dintr-un celebru serial american. Mihai Cârciog a înființat  Evenimentul zilei

Luna aceasta s-au împlinit 15 ani de la moartea lui Mihai Cârciog, cel care a investit idei și bani în facerea ziarului Evenimentul zilei. I-a ales ca parteneri și fondatori pe jurnaliștii Ion Cristoiu și Cornel Nistorescu. Ziarul creat de Ion Cristoiu și lansat pe 22 iuni1992 avea să schimbe fața presei românești. Încă din 1990, Mihai Cârciog a pus bazele unui trust de presă democratică.

Revista Expres Magazin, lansată în 1990, a fost un exemplu de succes al unui săptămânal bine gândit și coordonat de Cornel Nistorescu și Ion Cristoiu. Istoria presei postdecembriste îl menționeză ca fiind săptămânalul de investigații, anchete, politică și de actualitate care a marcat media din România printr-un stil jurnalistic incisiv, departe de șabloanele vechi ale presei comuniste. În paginile revistei au semnat nume importante din lumea jurnalismului și a literaturii.

Mihai Cârciog nu a fost un patron scorțos

Acum, când marcăm 34 de ani de la apariția Evenimentului zilei în peisajul media românesc, merită să-i oferim veșnică pomenire și celui care și-a investit banii în acest ziar și într-o echipă de tineri avizi de a aduce cititorilor cele mai noi și spectaculoase informații.

Mihai Cârciog, din postura sa de patron a realizat că echipa care conducea Expres Magazin crease un adevărat fenomen de presă și a simțit că va câștiga dacă va înființa și un cotidian. Mereu a investit din câștigul pe care i l-au adus primele produse cu tiraje uriașe.

După Evenimentul zilei a lărgit trustul cu publicațiile Academia Cațavencu, Cuvântul, VIP, cu ziare locale (cel mai cunoscut este ziarul Telegraf din Constanța), cu postul de televiziune Tele7 abc, un post de radio...

Nu a fost un patron scorțos și nici zgârcit. Îi plăcea să stea la povești cu noi, ziariștii, și chiar ne aprecia munca. Am fost sincer uimită când, într-una dintre conversații, a făcut referire la două dintre articolele mele. Știa multe despre noii afaceriști apăruți după revoluție. Ne mai atenționa să nu luăm de bune niște declarații sau informații.

Patronul nostru nu era nici cârnățar, era Mannix!

Lui Mihai Cârciog, vechii prieteni și foști colegi de muncă îi spuneau „Mannix”. Puțini dintre angajații săi știau. Semăna mult în tinerețe cu detectivul dintr-un celebru serial american, difuzat și în România în anii 70, cu voie de la Ceaușescu. Detectivul se numea Mannix. Era un tip scotocitor, curios, un tip care-și materializa ideile. Așa era și Mihai Cârciog.

Nu a fost cârnățar, așa cum a catalogat patronii de presă Ion Cristoiu în interviuri și articole. Mihai Cârciog nu intra pe lista celor care au investit în presă pentru putere și avere. Fost tipograf la „Universul”, apoi tehnoredactor, a simțit după revoluție că piața nu e satisfăcută de ziarele Adevărul, România liberă, Tineretul liber, Libertatea și că un produs nou, revoluționar, va avea succes și va aduce profit uriaș, dacă va fi bine făcut.

Nu era cârnățar pentru că, din poziția lui de investitor, nu a făcut presiuni asupra stafului redacțional și a înțeles că jurnaliștii au nevoie de bani pentru a reuși să bată până și televiziunile apărute în acei ani 90.

Mihai Cârciog, despre începuturi

Într-un interviu din 2007, Mihai Cârciog a (re)povestit cum a luat naștere Evenimentul zilei, ziarul care a generat un adevărat fenomen în societate, românii raportându-se la ceea ce aflau din ziarul cu bulină roșie și se distrau cu tot felul de știri de fapt divers din viața cotidiană.

„S-a întâmplat în 1992, dar încă din 1991 mă gândeam. În societatea Expres (n.r. se referă la Expres Magazin) lucrau foarte mulţi ziarişti cunoscuţi şi care, în general, păreau incompatibili. Pe acelaşi coridor erau Cornel Nistorescu, Nicolae Cristache, Ilie Şerbănescu, Radu Budeanu (n.r. tatăl lui Radu Budeanu de azi), Ion Cristoiu, Alina Mungiu, Dan Mucenic, George Pruteanu. Erau mulţi şi toţi simţeau nevoia să se exprime zilnic.

Evenimentele aveau o derulare încât abordarea lor săptămânală era deja tardivă în unele situaţii. Ştirile şi evenimentele deveneau perisabile. Se simţea nevoia de un cotidian.

Analizând, îmi dădeam seama că nu se mai făcuse nimic nou în domeniul presei cotidiene. Nu se făcea o presă vie şi care să atragă cititorii şi să-i determine să cumpere ziarul. Am tot insistat să facem cotidian.

Cristoiu simţea nevoia unui cotidian, dar îi era frică. El era director la o revistă de mare succes, “Expres Magazin” şi nu-i venea să-şi rişte poziţia cu un eventual eşec. Eu tot insistam şi îi explicam că n-are cum să aibă un eşec, că e cel mai bine pregătit şi talentat pentru treaba asta. Tot îi inoculam încredere, atâta timp cât este un ziar nou, care revoluţionează presa, cu titlu, supratitlu şi bumbi, pe care să poţi să-l parcurgi, să-l poti citi în metrou.

Aşa a reieşit din discutiile noastre: materiale scurte, cu idei clare şi cu lucruri senzaţionale. EVZ a devenit un drog. Erau soţ şi soţie care nu aveau răbdare să cumpere unul ziarul şi să-l citească pe rând. Îl cumpărau amândoi, pentru că devenise un drog”.

Sfârșitul. Mihai Cârciog a murit la Viena

La un moment dat, drumurile noastre s-au despărțit. Ne-am mai văzut la evenimente, schimbam impresii sau amintiri. După 2005-2006, am auzit că plecase din țară. Apoi am aflat că este bolnav.

La începutul lui iunie 2011, am organizat o întâlnire cu toți colegii care lucraserăm la Evenimentul zilei cu Ion Cristoiu ca să sărbătorim 19 ani de la nașterea ziarului. Sorin Roșca Stănescu ne-a spus atunci că Mihai Cârciog e internat într-un spital din Viena. Vorbise cu el, îi povestise că urma să avem petrecerea aniversară.

Niciunul dintre noi nu ne gândeam, însă, că, la fix o săptâmână, Domnul Cârciog se va stinge la Viena. Măcar aflase, grație lui Sorin, că nu l-am uitat, că am fi vrut să fie printre noi, că n-am uitat anii de început ai ziarului său, pe care l-a iubit tot atât cât noi.

A murit departe de noi, când aniversam 19 ani de la apariția Evenimentului zilei.

Mihai Câciog, cel mai discret patron de presă din România

Închei acest capitol din istoria de 34 de ani a cotidianului cu bulină roșie cu rândurile colegului meu Dan Andronic, redactor șef adjunct cândva, azi patronul Evenimentului zilei:

„Mihai Cârciog a fost, de departe, cel mai discret patron de presă din România. El a văzut în jurnaliştii care lucrau la «Evenimentul zilei» nişte oameni care vor să-şi facă meseria. Nu s-a scris şi nu s-a auzit nimic rău despre el.

Ultima mea amintire despre Mihai Cârciog este legată de o întâlnire întâmplătoare, la Viena. Eu mă plimbam pe străzi, el se afla pe o terasă cu un prieten. Am comentat amândoi ce mică este lumea şi, vreme de un un ceas, am vorbit de toate pentru toţi. A fost încântător. Dumnezeu să-l odihnească!”

Mihai Cârciog a murit pe 12 iunie 2011. Trupul lui a fost adus în țară și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu cu alai de jurnaliști. Veșnică pomenire omului alintat Mannix, care ne-a oferit posibilitatea ca, alături de maestrul Ion Cristoiu, să facem presă adevărată! Am fost niște privilegiați.