Începând de vineri, 6 noiembrie 2026, obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se face după criterii medicale actualizate. Modificările sunt introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1829/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, și vizează în principal vederea, tulburările psihice, dependența de alcool și consumul de medicamente sau substanțe care pot afecta capacitatea de a conduce.

Principala schimbare de abordare este că un diagnostic medical nu mai înseamnă automat refuzul permisului. Medicii vor evalua riscul real pe care afecțiunea îl prezintă pentru siguranța rutieră, iar în anumite situații permisul poate fi acordat sau prelungit pe baza unui aviz de specialitate și a unor controale periodice.

Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, oftalmologii vor verifica și sensibilitatea la lumină puternică, vederea în condiții de iluminare slabă, sensibilitatea la contrast și existența vederii duble (diplopie).

Pentru șoferii din grupa 1 (autoturisme și motociclete), rămân valabile cerințele minime: acuitate vizuală binoculară de cel puțin 0,5 și câmp vizual orizontal de minimum 120 de grade. În cazuri excepționale, permisul poate fi eliberat sau reînnoit chiar dacă aceste valori nu sunt pe deplin îndeplinite, cu condiția ca medicul specialist să confirme că deficiența nu afectează siguranța la volan.

Persoanele care au pierdut vederea la un ochi trebuie să treacă printr-o perioadă de adaptare de cel puțin șase luni înainte de a putea solicita din nou dreptul de a conduce.

Permisele nu se mai eliberează sau reînnoiesc în cazul tulburărilor mintale grave sau al celor care afectează persistent judecata, comportamentul sau capacitatea de adaptare. Există însă excepții: dacă medicul specialist curant dă un aviz favorabil și stabilește un program de monitorizare, dreptul de a conduce poate fi menținut.

În privința dependenței de alcool, persoanele care demonstrează o perioadă de abstinență și o remisiune confirmată medical pot primi sau reînnoi permisul, sub supraveghere.

Regulile se strâng și în cazul consumului de droguri sau de medicamente care influențează capacitatea de a conduce. Simplul fapt că o persoană folosește astfel de substanțe poate duce la refuzul eliberării sau reînnoirii permisului.

Noile norme se aplică atât celor care solicită pentru prima dată permisul, cât și celor care își reînnoiesc documentul. Restul criteriilor medicale rămân neschimbate.