Noi reguli pentru șoferi. Cine riscă să nu își mai poată reînnoi permisul. Ministerul Sănătății a modificat, începând de vineri, 6 noiembrie 2026, criteriile medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere în România. Noile prevederi vizează persoanele cu probleme de vedere, anumite afecțiuni psihice sau tulburări asociate consumului de alcool și droguri. Există însă și situații în care șoferii pot primi aviz favorabil, în urma evaluării unui medic specialist.

Noile condiții au fost introduse printr-un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial la 22 octombrie 2026. Actul normativ actualizează cerințele privind starea de sănătate fizică și psihică a persoanelor care solicită eliberarea sau reînnoirea permisului auto. Potrivit InfoCons, modificările se referă în special la evaluarea vederii, a tulburărilor psihice și a problemelor asociate consumului de alcool, droguri sau anumite medicamente.

Una dintre modificări privește examinarea persoanelor care au afecțiuni ale ochilor și solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere. Evaluarea medicală nu se limitează la stabilirea acuității vizuale, fiind luate în considerare și alte caracteristici ale vederii care pot influența siguranța la volan.

Printre criteriile analizate se numără:

Câmpul vizual al solicitantului;

Capacitatea de a vedea în condiții de luminozitate scăzută;

Sensibilitatea la lumină intensă;

Percepția contrastelor;

Prezența vederii duble.

Persoanele care nu îndeplinesc toate criteriile pot beneficia, în anumite situații, de o evaluare suplimentară. Dacă medicul specialist stabilește că afecțiunea nu compromite capacitatea de a conduce în siguranță, solicitantul poate primi un aviz favorabil, în condițiile prevăzute de normele medicale.

Noile prevederi reglementează și situația persoanelor care și-au pierdut vederea la unul dintre ochi. Acestea nu sunt excluse automat de la posibilitatea de a conduce un autovehicul.

Permisul poate fi obținut sau reînnoit dacă ochiul funcțional asigură o capacitate vizuală corespunzătoare, iar medicul specialist confirmă îndeplinirea condițiilor necesare.

Decizia se bazează pe rezultatele examinării medicale și pe evaluarea riscurilor pentru siguranța rutieră.

Modificările introduse de Ministerul Sănătății vizează și persoanele diagnosticate cu anumite tulburări psihice.

Sunt luate în considerare în special afecțiunile severe sau persistente care pot afecta capacitatea de judecată, comportamentul, reacțiile și adaptarea șoferului la situațiile neprevăzute din trafic.

În cazul în care evaluarea medicală stabilește că aceste probleme sunt incompatibile cu șofatul în condiții de siguranță, eliberarea sau reînnoirea permisului poate fi refuzată. Există însă și excepții. Persoanele care primesc un aviz medical favorabil pot avea dreptul să conducă, în funcție de diagnosticul și de recomandările medicului specialist.

În anumite situații, conducătorii auto trebuie să respecte un program de monitorizare și să efectueze controale medicale periodice.

Ordinul Ministerului Sănătății actualizează și condițiile aplicabile persoanelor care au fost diagnosticate cu dependență de alcool.

În cazul acestora, obținerea sau reînnoirea permisului este posibilă după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical. De asemenea, este necesar un aviz favorabil din partea medicului specialist și respectarea programului de monitorizare stabilit.

Dacă evaluarea arată că dependența de alcool sau tulburările asociate consumului afectează capacitatea de a conduce în siguranță, solicitarea pentru eliberarea ori reînnoirea permisului poate fi respinsă.

Criteriile medicale se aplică și persoanelor care consumă substanțe psihotrope, stupefiante sau medicamente care pot influența capacitatea de a conduce un autovehicul.

În aceste cazuri, medicul specialist trebuie să evalueze efectele consumului asupra siguranței rutiere. Persoanele care prezintă dependență sau tulburări asociate consumului de droguri, incompatibile cu șofatul, nu pot obține ori reînnoi permisul.

Reglementările includ și anumite tratamente medicamentoase care afectează sau pot afecta capacitatea de reacție și conducerea în siguranță.

Evaluarea se realizează în funcție de situația medicală individuală și de riscurile identificate de specialist.

În cazul conducătorilor auto profesioniști, care transportă persoane sau mărfuri, evaluările medicale presupun cerințe mai stricte.

Medicii trebuie să ia în calcul riscurile suplimentare asociate conducerii vehiculelor de mari dimensiuni, precum și responsabilitatea transportului de pasageri sau marfă.

În funcție de afecțiunile constatate și de gravitatea acestora, specialistul poate stabili condiții sau restricții privind dreptul de a conduce.

Noile prevederi se aplică începând cu 6 noiembrie 2026, pentru evaluările medicale necesare obținerii și reînnoirii permisului de conducere.