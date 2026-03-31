Cum îți schimbi permisul de conducere expirat. Pașii și actele necesare în 2026

Preschimbarea permisului de conducere este o procedură administrativă obișnuită, pe care orice șofer trebuie să o urmeze atunci când documentul expiră sau trebuie înlocuit, potrivit DRPCIV.

Chiar dacă mulți conducători auto își dau seama târziu că permisul nu mai este valabil, autoritățile permit schimbarea acestuia atât înainte, cât și după data de expirare. Totuși, conducerea unui autovehicul cu permis expirat este interzisă și poate atrage sancțiuni.

Procesul de preschimbare începe cu completarea unei cereri specifice, disponibilă online sau direct la ghișeele serviciilor de permise. În multe cazuri, formularul este oferit deja completat, iar solicitantul trebuie doar să îl verifice și să îl semneze.

Pentru depunerea dosarului sunt necesare mai multe documente de bază: actul de identitate în original și copie, permisul de conducere vechi (dacă există), precum și dovada achitării taxei aferente.

Taxa pentru preschimbarea permisului este de aproximativ 89 de lei și poate fi plătită prin mai multe metode: la bănci partenere, la terminale de plată sau direct la ghișeu, în momentul depunerii actelor. În acest ultim caz, solicitantul primește o dovadă a plății, care este inclusă în dosar.

Un alt pas important este efectuarea unui examen medical la o unitate autorizată. Scopul acestuia este de a confirma că solicitantul este apt să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită permisul. Foaia medicală rezultată se depune în original odată cu restul documentelor.

Pentru schimbarea permisului de conducere sunt necesare, în general:

cererea de preschimbare

actul de identitate (original și copie)

permisul de conducere vechi

dovada plății taxei

fișa medicală

Pentru cetățenii străini care solicită preschimbarea permisului în România, procedura implică documente suplimentare. Pe lângă actele standard, aceștia trebuie să prezinte documente de ședere, precum permisul de ședere, cartea de rezidență sau certificatul de înregistrare, precum și pașaportul în original și copie.

În cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului, nu se face o simplă preschimbare, ci se solicită eliberarea unui duplicat. Aceeași procedură se aplică și atunci când titularul își schimbă datele de identificare, precum numele din cartea de identitate.

Procedura este una standardizată, iar respectarea pașilor și depunerea completă a documentelor asigură eliberarea rapidă a noului permis de conducere.