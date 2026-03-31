Cum îți schimbi permisul de conducere expirat. Pașii și actele necesare în 2026

Permis. Sursa foto: Arhiva EVZ
Preschimbarea permisului de conducere este o procedură administrativă obișnuită, pe care orice șofer trebuie să o urmeze atunci când documentul expiră sau trebuie înlocuit, potrivit DRPCIV.

Chiar dacă mulți conducători auto își dau seama târziu că permisul nu mai este valabil, autoritățile permit schimbarea acestuia atât înainte, cât și după data de expirare. Totuși, conducerea unui autovehicul cu permis expirat este interzisă și poate atrage sancțiuni.

Ce trebuie să faci pentru schimbarea permisului

Procesul de preschimbare începe cu completarea unei cereri specifice, disponibilă online sau direct la ghișeele serviciilor de permise. În multe cazuri, formularul este oferit deja completat, iar solicitantul trebuie doar să îl verifice și să îl semneze.

Permis auto. Sursa Foto- Dreamstime

Pentru depunerea dosarului sunt necesare mai multe documente de bază: actul de identitate în original și copie, permisul de conducere vechi (dacă există), precum și dovada achitării taxei aferente.

România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul
Taxa pentru preschimbarea permisului este de aproximativ 89 de lei și poate fi plătită prin mai multe metode: la bănci partenere, la terminale de plată sau direct la ghișeu, în momentul depunerii actelor. În acest ultim caz, solicitantul primește o dovadă a plății, care este inclusă în dosar.

Control medical obligatoriu și acte necesare

Un alt pas important este efectuarea unui examen medical la o unitate autorizată. Scopul acestuia este de a confirma că solicitantul este apt să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită permisul. Foaia medicală rezultată se depune în original odată cu restul documentelor.

Pentru schimbarea permisului de conducere sunt necesare, în general:

  • cererea de preschimbare
  • actul de identitate (original și copie)
  • permisul de conducere vechi
  • dovada plății taxei
  • fișa medicală

Situații speciale pentru cetățenii străini

Pentru cetățenii străini care solicită preschimbarea permisului în România, procedura implică documente suplimentare. Pe lângă actele standard, aceștia trebuie să prezinte documente de ședere, precum permisul de ședere, cartea de rezidență sau certificatul de înregistrare, precum și pașaportul în original și copie.

Permis pierdut sau schimbare de date

În cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului, nu se face o simplă preschimbare, ci se solicită eliberarea unui duplicat. Aceeași procedură se aplică și atunci când titularul își schimbă datele de identificare, precum numele din cartea de identitate.

Procedura este una standardizată, iar respectarea pașilor și depunerea completă a documentelor asigură eliberarea rapidă a noului permis de conducere.

09:48 - CSM reia votul pentru funcţiile de conducere de la DIICOT şi DNA. Alex Florenţa şi Marius Voineag, la a patra încercare
09:47 - România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
09:42 - Acatistul Sfântului Grigorie Palama, recomandat credincioșilor care suferă de dureri de cap și migrene
09:34 - Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignora...
09:27 - Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor participa la slujba de Paște, în contextul controversei legate de tatăl lor, An...
09:15 - Primăvară doar în calendar. Meteorologii anunță contraste meteo puternice în România și în luna aprilie

Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
