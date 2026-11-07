Șoferii care dețin permis categoria B ar putea primi dreptul de a conduce și motociclete de 125 cmc cu transmisie manuală, dacă urmează un curs practic pe acest tip de vehicul.

O propunere legislativă înregistrată la Senat urmărește modificarea Codului rutier, fără să schimbe condițiile de vârstă, experiență și pregătire deja prevăzute de lege.

Inițiativa vizează extinderea drepturilor acordate conducătorilor auto care au cel puțin 24 de ani și o experiență de minimum doi ani la categoria B.

În prezent, legislația permite folosirea motocicletelor A1 de maximum 125 cmc doar dacă acestea au transmisie automată, cu condiția absolvirii unui curs practic de cel puțin zece ore.

Schimbarea propusă ar introduce posibilitatea de a conduce și motociclete cu transmisie manuală, pentru cei care se pregătesc pe un astfel de vehicul.

Proiectul legislativ nu elimină pregătirea practică obligatorie și nici nu extinde dreptul de conducere la toate motocicletele. Modificarea urmărește să coreleze tipul motocicletei pe care o poate conduce un șofer cu transmisia folosită în timpul instruirii.

Astfel, persoanele care efectuează cursul pe o motocicletă cu transmisie manuală ar putea conduce atât motociclete manuale, cât și automate. În schimb, cei care urmează pregătirea pe un model automat ar rămâne limitați la această categorie de transmisie.

Condițiile de bază prevăzute de legislația actuală ar urma să fie păstrate. Pentru a beneficia de această facilitate, conducătorii auto trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să aibă minimum 24 de ani;

să dețină permis categoria B de cel puțin doi ani;

să absolve un curs de pregătire practică de minimum 10 ore;

să efectueze pregătirea pe tipul de transmisie pentru care solicită dreptul de conducere.

Motocicletele trebuie să respecte, de asemenea, limitele tehnice aferente categoriei A1:

cilindree de maximum 125 cmc;

putere maximă de 11 kW;

raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg.

Aceste limite sunt prevăzute deja în Legea nr. 118/2024, care a introdus posibilitatea conducerii motocicletelor A1 cu transmisie automată de către anumite persoane care dețin permis categoria B.

O altă modificare importantă privește documentele eliberate de școlile de șoferi. Adeverința de absolvire va trebui să precizeze dacă pregătirea practică s-a desfășurat pe o motocicletă cu transmisie manuală sau automată.

Informația va fi introdusă în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română (ARR), și transmisă electronic către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Prin această procedură, autoritățile vor putea verifica tipul de pregătire urmat de fiecare conducător auto și drepturile corespunzătoare acestuia.

Proiectul include și o prevedere pentru persoanele care au obținut deja adeverința de absolvire a cursului practic.

Documentele eliberate înainte de intrarea în vigoare a noii legi vor rămâne valabile, însă vor permite în continuare conducerea exclusivă a motocicletelor cu transmisie automată.

Cei care vor dori să obțină dreptul de a conduce și motociclete manuale vor trebui să efectueze pregătirea practică de minimum zece ore pe un astfel de vehicul, în cadrul unei unități autorizate. Așadar, vechiul curs nu va fi echivalat automat cu pregătirea pe transmisie manuală.

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii consideră că pregătirea pe o motocicletă cu transmisie manuală presupune dobândirea unor competențe care permit ulterior conducerea și a modelelor automate.

Propunerea face trimitere și la principiile europene privind echivalarea drepturilor de conducere în funcție de tipul transmisiei. Inițiatorii invocă reglementările europene și practica unor state precum Germania, Austria, Franța, Italia, Spania și Portugalia.

Documentul mai prevede că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va trebui să actualizeze, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, normele privind organizarea cursurilor practice pentru șoferi.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 3 noiembrie 2026, cu numărul B614/2026. La data de 6 noiembrie, documentul figurează în evidențele Senatului cu stadiul „înregistrat la Senat pentru dezbatere”.

Prin urmare, noile prevederi nu se aplică în prezent. Pentru ca modificarea să intre în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară, să fie adoptat, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestor etape, șoferii cu permis categoria B pot conduce motociclete A1 de maximum 125 cmc numai în condițiile deja stabilite de Legea nr. 118/2024, inclusiv restricția privind transmisia automată.