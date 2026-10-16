Billy Joel a dezvăluit că nu mai are voie să conducă și că, în prezent, nu poate reveni pe scenă, în urma diagnosticului de hidrocefalie cu presiune normală (NPH), o afecțiune neurologică ce poate afecta echilibrul și funcțiile cognitive, potrivit Page Six.

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, publicat pe 15 octombrie 2026, muzicianul american a explicat că trebuie să treacă printr-o serie de evaluări medicale înainte de a afla dacă va putea susține din nou concerte.

Artistul în vârstă de 77 de ani a vorbit și despre schimbările pe care boala le-a adus în viața sa de zi cu zi. Pentru că nu mai poate conduce în siguranță, Joel a decis să scoată la licitație peste 70 dintre motocicletele sale.

În același timp, continuă recuperarea după o intervenție neurochirurgicală și urmează recomandările medicilor.

Potrivit declarațiilor sale pentru The Hollywood Reporter, neurologul care îl tratează i-a recomandat să nu susțină concerte în această perioadă. Joel a explicat că volumul ridicat al spectacolelor rock, luminile, stresul și intensitatea experienței de pe scenă pot reprezenta un risc pentru starea sa de sănătate.

„De fiecare dată când susții un spectacol, este ca și cum ai suferi o comoție cerebrală”, a relatat artistul, redând avertismentul medicului său.

Muzicianul a precizat că specialiștii trebuie să efectueze investigații suplimentare pentru a evalua dacă poate reveni la activitatea artistică. El și-a exprimat dorința de a cânta din nou în fața publicului, însă nu a anunțat o dată pentru reluarea concertelor.

Billy Joel și-a anulat spectacolele programate după ce a făcut public diagnosticul, în mai 2025. Decizia a venit după ce mai multe concerte fuseseră amânate, inclusiv în urma unei căderi suferite în timpul unui spectacol la Mohegan Sun Casino, în Montville, Connecticut, în martie 2025.

Hidrocefalia cu presiune normală, cunoscută sub abrevierea NPH, este o afecțiune în care lichidul cefalorahidian se acumulează în exces în ventriculele creierului. Această acumulare poate afecta mersul și echilibrul, memoria și alte funcții cognitive.

Simptomele pot semăna, în anumite cazuri, cu cele asociate îmbătrânirii sau altor afecțiuni neurologice. Diagnosticul și tratamentul necesită evaluare medicală, deoarece manifestările diferă de la un pacient la altul.

În cazul lui Joel, problemele de echilibru au devenit un element important al recuperării. Artistul a explicat că afecțiunea face condusul mai dificil și că nu mai poate continua activitățile care presupun aceleași riscuri ca înainte.

În septembrie 2026, cântărețul a dezvăluit că a fost supus unei intervenții chirurgicale prin care medicii i-au implantat un șunt cerebral. Procedura poate ajuta la drenarea excesului de lichid cefalorahidian și este utilizată în anumite cazuri de hidrocefalie cu presiune normală.

Într-o intervenție la postul SiriusXM, în cadrul emisiunii The Billy Joel Channel, artistul a spus că a observat îmbunătățiri ale memoriei, echilibrului și capacității generale de a funcționa după operație.

Joel a explicat că a acceptat procedura după ce a discutat cu medicii despre posibilitatea de a-și îmbunătăți starea. El a recunoscut că nu este întotdeauna ușor să distingă efectele îmbătrânirii de cele ale afecțiunii neurologice.

Recuperarea nu s-a încheiat însă. Cântărețul continuă ședințele de kinetoterapie și respectă indicațiile echipei medicale. Deocamdată, nu există un calendar confirmat pentru revenirea sa pe scenă.

Restricțiile privind condusul l-au determinat pe Billy Joel să renunțe la o parte importantă a colecției sale de motociclete. Artistul a povestit că a deținut, de-a lungul timpului, peste 100 de astfel de vehicule, pe care le folosea efectiv, nu doar le colecționa.

„Nu eram un colecționar. Eram, de fapt, un motociclist”, a explicat el, potrivit interviului publicat de The Hollywood Reporter.

Joel a spus că îi plăceau atât mersul pe motocicletă, cât și modificările tehnice și personalizarea vehiculelor. Totuși, odată cu înaintarea în vârstă și apariția problemelor medicale, a ajuns la concluzia că este momentul să renunțe la o parte dintre ele.

Decizia reflectă schimbările pe care diagnosticul le-a impus în activitățile sale obișnuite. Pentru moment, prioritatea rămâne recuperarea, iar posibilitatea de a reveni la concerte depinde de rezultatele viitoarelor evaluări medicale.

Billy Joel, cunoscut pentru piese precum „Piano Man”, „Uptown Girl” și „Just the Way You Are”, nu a renunțat definitiv la ideea de a cânta din nou. Declarațiile sale indică însă faptul că o eventuală revenire depinde de evoluția stării de sănătate și de recomandările medicilor.

„Nu plec nicăieri. Sunt aici. Sunt încă aici”, a afirmat artistul, într-un mesaj prin care a subliniat că își continuă recuperarea.

În acest moment, nu a fost anunțată o dată pentru reluarea spectacolelor. Billy Joel urmează să efectueze noi teste, care vor contribui la stabilirea pașilor următori în tratament și recuperare.