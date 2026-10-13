Florin Salam a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău la scurt timp după un concert susținut în București. Cântărețul povestește că a avut dureri foarte puternice, care l-au făcut să creadă că nu va mai putea suporta suferința. Artistul susține că medicii ar fi descoperit o substanță suspectă în urma analizelor și bănuiește că aceasta ar fi ajuns în mâncare sau în apă. Manelistul a povestit cele întâmplate într-un videoclip publicat pe TikTok.

Potrivit relatării sale, evenimentul la care a participat alături de orchestra sa a fost întrerupt după ce starea sa s-a înrăutățit.

Artistul susține că starea de rău a apărut brusc, la scurt timp după ce a urcat pe scenă. Deși durerile deveniseră greu de suportat, acesta afirmă că a mai rămas aproximativ 20 de minute în fața publicului, înainte de a nu mai putea continua.

Florin Salam a descris momentele dificile prin care a trecut și le-a mulțumit celor care i-au fost alături, începându-și mesajul cu o mulțumire adresată lui Dumnezeu.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei… Imediat după concert… Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor. Și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam. Și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp… Și am închis”, a spus artistul.

După ce a ajuns la spital, Florin Salam spune că medicii i-au făcut mai multe analize și că ar fi descoperit o substanță suspectă în organismul lui: Artistul bănuiește că aceasta ar fi ajuns în corpul său prin mâncare sau apă.

Artistul a declarat că avea de mai mult timp suspiciuni că i s-ar putea întâmpla ceva, însă nu a oferit detalii despre substanța la care face referire și nici despre rezultatele concrete ale investigațiilor medicale.

„Am fost la spital și mi-a luat toate analizele. Mi-a spus că ori în mâncare, ori în apă mi-a pus o substanță greu de… Și eu știam, eu simțeam asta de mai demult, că spuneam eu… Și uite… Nu se poate așa ceva. Eram la cântare și te apucă apele pe scenă”, a mai spus cântărețul.

Florin Salam a mai spus că urmează să urmeze un tratament timp de o lună, după episodul care l-a trimis la spital.