Pisicile ocupau un loc important în religia și cultura Egiptului antic, fiind considerate animale sacre și oferite zeilor prin ritualuri de mumificare. Însă o cercetare recentă arată că viața multora dintre aceste animale era departe de imaginea privilegiată asociată cu statutul lor religios. Analiza unor cranii păstrate de peste un secol într-un muzeu din Viena a scos la iveală numeroase urme de boli, răni și traumatisme, potrivit Phys.org. Studiul, publicat în Journal of Archaeological Science, a avut la bază examinarea a 131 de cranii provenite de la pisici mumificate în urmă cu mai bine de două milenii.

Rezultatele indică faptul că o mare parte dintre animale ar fi trăit în condiții dificile înainte de a fi folosite ca ofrande religioase.

Rămășițele analizate fac parte din colecția Muzeului de Istorie Naturală din Viena, unde au ajuns în secolul al XIX-lea. Cercetătorii au studiat documentele istorice ale instituției și au stabilit că acestea provin din zona Beni Hassan, un important centru funerar din Valea Nilului.

Cele 131 de cranii reprezintă cea mai mare colecție muzeală cunoscută de acest tip, cu o proveniență documentată.

Examinarea oaselor a arătat că 81 dintre exemplare, adică aproximativ 62% din total, prezentau modificări asociate unor afecțiuni sau traumatisme.

„Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost proporția mare de răni și semne de boală, care sugerează că aceste pisici trăiau în condiții precare”, a explicat Bea De Cupere, cercetătoare la Institutul Regal Belgian de Științe Naturale.

Printre urmele identificate de specialiști se numără dinți lipsă, probleme ale gingiilor și modificări osoase care ar putea indica existența unor infecții. Unele cranii prezentau și urme de mușcături, cel mai probabil provocate de alte pisici.

Alte leziuni erau compatibile cu lovituri aplicate cu obiecte contondente sau cu tăieturi produse de instrumente ascuțite.

O parte dintre animale au supraviețuit traumatismelor, deoarece oasele prezentau semne de vindecare. Wim Van Neer, unul dintre autorii cercetării, consideră că unele pisici ar fi putut scăpa în timpul tentativelor de capturare sau de ucidere pentru mumificare.

Alte răni ar fi putut apărea în timpul încercărilor oamenilor de a controla animalele sau de a le separa atunci când se luptau între ele.

Cercetătorii au luat în calcul posibilitatea ca animalele destinate ritualurilor religioase să fi fost ținute în grupuri numeroase, în spații aglomerate. Astfel de condiții ar fi favorizat apariția stresului, a conflictelor și răspândirea bolilor.

Analiza a identificat și șapte exemplare de pisică de junglă, o specie sălbatică mai mare decât pisica domestică. Testele chimice sugerează că acestea ar fi fost capturate din mediul natural, probabil de la vârste fragede, și crescute alături de celelalte animale.

Descoperirea arată că practicile de mumificare nu se limitau la pisicile domestice, ci includeau și exemplare sălbatice.

Pisicile aveau o semnificație religioasă importantă pentru egiptenii antici, fiind asociate în special cu zeița Bastet. Mumiile de animale erau folosite ca ofrande pentru divinități și depuse în sanctuare sau necropole dedicate.

Cererea pentru astfel de ofrande era ridicată, iar unele centre religioase aveau nevoie de un număr mare de animale pentru desfășurarea ritualurilor.

Datarea cu radiocarbon a nouă cranii a arătat că opt dintre pisici au trăit într-un interval cuprins aproximativ între 380 și 40 î.Hr. Un singur exemplar provenea dintr-o perioadă mult mai veche, cunoscută drept A Treia Perioadă Intermediară a Egiptului.

Deși cercetarea oferă informații despre starea de sănătate a pisicilor mumificate, oamenii de știință nu au putut reconstitui în totalitate condițiile în care acestea trăiau.

Nu se știe dacă animalele aveau libertatea de a circula sau erau ținute permanent în spații închise. De asemenea, nu au putut fi stabilite dimensiunile și organizarea locurilor în care erau crescute.

Specialiștii atrag atenția și asupra limitelor colecției, care conține în principal exemplare adulte și nu poate reprezenta toate pisicile din Egiptul antic. Cu toate acestea, urmele descoperite pe cranii oferă indicii despre condițiile dificile în care puteau trăi unele dintre animalele folosite în ritualurile religioase.