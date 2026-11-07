Vizibilitatea este redusă sâmbătă dimineaţă pe mai multe drumuri din patru judeţe, unde ceaţa le poate îngreuna deplasarea şoferilor. În unele zone, distanţa până la care pot fi observate obstacolele scade sub 50 de metri. Transalpina şi Transfăgărăşanul sunt în continuare închise, iar pe DN 5, între Giurgiu şi Ruse, se circulă alternativ din cauza unor lucrări.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, ceaţa afectează circulaţia pe mai multe artere din Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara şi Mehedinţi. Vizibilitatea este sub 200 de metri şi, în anumite zone, chiar sub 50 de metri.

Pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A7 Ploieşti-Bacău, precum şi pe DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfăşura în condiţii bune de vizibilitate. Carosabilul era, în cea mai mare parte, uscat, iar valorile de trafic se menţineau în limite normale.

Condiţiile meteorologice menţin restricţiile de circulaţie pe două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România.

Pe DN 67C Transalpina, circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule este interzisă între Rânca, în judeţul Gorj, şi Obârşia Lotrului, în judeţul Vâlcea, pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 şi 59+800.

De asemenea, DN 7C Transfăgărăşan rămâne închis între Piscul Negru, în judeţul Argeş, şi Bâlea Cascadă, în judeţul Sibiu, pe segmentul kilometric 108+000 – 130+800.

Şoferii care circulă pe DN 5, între Giurgiu şi Ruse, trebuie să ţină cont şi de lucrările de reparaţii la rosturile de dilataţie ale podului, programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026.

Intervenţiile sunt realizate în două etape:

28 octombrie – 13 noiembrie: traficul pe sensul Giurgiu-Ruse este dirijat alternativ, cu semafoare, pe cel mult jumătate din calea 1;

13 noiembrie – 4 decembrie: lucrările se mută pe sensul Ruse-Giurgiu, unde circulaţia se desfăşoară alternativ, pe cel mult jumătate din calea 2.

Restricţiile sunt valabile atât ziua, cât şi noaptea.

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza şi să o adapteze permanent la condiţiile de drum. Manevrele trebuie efectuate numai după o verificare atentă a traficului, iar oglinzile retrovizoare trebuie reglate corespunzător.

Pentru creşterea vizibilităţii, INFOTRAFIC recomandă folosirea luminilor de întâlnire pe parcursul zilei, indiferent de categoria drumului, precum şi a luminilor de ceaţă atunci când ceaţa este densă.

Depăşirea este considerată una dintre cele mai riscante manevre în astfel de condiţii. Pericolul creşte atunci când vehiculele care vin din sens opus nu au luminile aprinse sau folosesc numai luminile de poziţie.

Pietonii, bicicliştii şi persoanele care circulă cu vehicule cu tracţiune animală sunt, de asemenea, mai greu de observat pe ceaţă, avertizează poliţiştii.