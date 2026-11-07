Actualitate

Ceaţa reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din ţară. Transalpina şi Transfăgărăşanul rămân închise

Ceaţa reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din ţară. Transalpina şi Transfăgărăşanul rămân închiseSursa foto: Arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vizibilitatea este redusă sâmbătă dimineaţă pe mai multe drumuri din patru judeţe, unde ceaţa le poate îngreuna deplasarea şoferilor. În unele zone, distanţa până la care pot fi observate obstacolele scade sub 50 de metri. Transalpina şi Transfăgărăşanul sunt în continuare închise, iar pe DN 5, între Giurgiu şi Ruse, se circulă alternativ din cauza unor lucrări.

Ceaţă în trafic în patru judeţe

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, ceaţa afectează circulaţia pe mai multe artere din Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara şi Mehedinţi. Vizibilitatea este sub 200 de metri şi, în anumite zone, chiar sub 50 de metri.

Pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A7 Ploieşti-Bacău, precum şi pe DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfăşura în condiţii bune de vizibilitate. Carosabilul era, în cea mai mare parte, uscat, iar valorile de trafic se menţineau în limite normale.

Transalpina şi Transfăgărăşanul, în continuare închise

Condiţiile meteorologice menţin restricţiile de circulaţie pe două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România.

Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele

Pe DN 67C Transalpina, circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule este interzisă între Rânca, în judeţul Gorj, şi Obârşia Lotrului, în judeţul Vâlcea, pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 şi 59+800.

De asemenea, DN 7C Transfăgărăşan rămâne închis între Piscul Negru, în judeţul Argeş, şi Bâlea Cascadă, în judeţul Sibiu, pe segmentul kilometric 108+000 – 130+800.

Transfăgărășan

Transfăgărășan. Sursă foto: Facebook

Trafic alternativ pe podul Giurgiu-Ruse până în decembrie

Şoferii care circulă pe DN 5, între Giurgiu şi Ruse, trebuie să ţină cont şi de lucrările de reparaţii la rosturile de dilataţie ale podului, programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026.

Intervenţiile sunt realizate în două etape:

28 octombrie – 13 noiembrie: traficul pe sensul Giurgiu-Ruse este dirijat alternativ, cu semafoare, pe cel mult jumătate din calea 1;

13 noiembrie – 4 decembrie: lucrările se mută pe sensul Ruse-Giurgiu, unde circulaţia se desfăşoară alternativ, pe cel mult jumătate din calea 2.

Restricţiile sunt valabile atât ziua, cât şi noaptea.

Recomandările poliţiştilor pentru şoferii care circulă pe ceaţă

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza şi să o adapteze permanent la condiţiile de drum. Manevrele trebuie efectuate numai după o verificare atentă a traficului, iar oglinzile retrovizoare trebuie reglate corespunzător.

Pentru creşterea vizibilităţii, INFOTRAFIC recomandă folosirea luminilor de întâlnire pe parcursul zilei, indiferent de categoria drumului, precum şi a luminilor de ceaţă atunci când ceaţa este densă.

Depăşirea este considerată una dintre cele mai riscante manevre în astfel de condiţii. Pericolul creşte atunci când vehiculele care vin din sens opus nu au luminile aprinse sau folosesc numai luminile de poziţie.

Pietonii, bicicliştii şi persoanele care circulă cu vehicule cu tracţiune animală sunt, de asemenea, mai greu de observat pe ceaţă, avertizează poliţiştii.

Stiri calde

23:57 - De ce nu este bine să pui telefonul ud în orez. Riscurile ascunse ale unui truc foarte cunoscut

23:47 - Gadi Eisenkot, desemnat să formeze guvernul Israelului. Netanyahu nu are majoritate

23:36 - FCSB, un nou eșec în Superliga. Corvinul Hunedoara pleacă victorioasă de pe Arena Națională

23:26 - Atacul de la Cracovia, șase persoane ucise, 16 rănite. Trei cadavre, descoperite în locuința suspectului de 25 de ani...

23:17 - O femeie înjunghiată în Caracal avea ordin de protecție împotriva suspectului. Bărbatul, cadru militar, a fost aresta...

23:06 - Vacanță într-un palat de gheață. Cum arată cele mai spectaculoase hoteluri din Europa și ce experiențe oferă

HAI România!

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Proiecte speciale