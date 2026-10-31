Șoferii nu vor mai putea circula pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, Transalpina, pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, a anunțat CNAIR.

Măsura intră în vigoare sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14:00, și este justificată de condițiile meteorologice nefavorabile, care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul DN 67C cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Restricția se aplică începând de sâmbătă, 31 octombrie 2026, ora 14:00, și este determinată de deteriorarea condițiilor meteorologice din zona montană.

Înainte de închiderea oficială a drumului, un utilaj de deszăpezire al Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu va efectua o ultimă verificare a traseului. Acțiunea are rolul de a identifica eventualele autovehicule care încă se mai află pe sectorul ce urmează să fie închis.

Reprezentanții CNAIR avertizează că, după instituirea restricției, nu vor mai fi efectuate verificări pe acest tronson și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor.

Decizia de închidere vine în contextul unor prognoze meteorologice nefavorabile pentru zonele submontane și montane din județele Gorj și Mehedinți.

Potrivit estimărilor, sunt așteptate precipitații importante cantitativ, cu acumulări cuprinse între 50 și 70 de litri pe metru pătrat. Cantitățile de apă prognozate pot crea condiții dificile pentru circulația rutieră, în special pe sectoarele de drum aflate la altitudine.

În plus, scăderea temperaturilor favorizează apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în zona montană înaltă și pe creastă. Aceste fenomene pot afecta aderența și vizibilitatea, crescând riscul pentru șoferii care traversează zona.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.

Transalpina, cunoscută și sub numele de Drumul Regelui, este una dintre cele mai înalte șosele din România. Tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului traversează zona montană înaltă a Munților Parâng, unde condițiile meteorologice se pot schimba rapid în această perioadă a anului.

Autoritățile nu au precizat, în anunțul transmis, data la care circulația va putea fi reluată. Redeschiderea drumului va depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță de pe traseu.