Înălbitorul este unul dintre cele mai utilizate produse pentru dezinfectarea și albirea suprafețelor, însă folosirea lui incorectă poate reduce eficiența curățeniei și poate pune în pericol sănătatea, potrivit CDC.

Specialiștii în siguranță chimică și autoritățile sanitare avertizează că unele obiceiuri aparent banale, precum amestecarea înălbitorului cu alte produse de curățenie sau utilizarea lui în spații slab ventilate, pot avea consecințe serioase.

Deși hipocloritul de sodiu, substanța activă din majoritatea înălbitorilor de uz casnic, este un dezinfectant eficient, acesta trebuie folosit conform instrucțiunilor de pe etichetă. Respectarea regulilor de utilizare prelungește durata de viață a suprafețelor și reduce riscul accidentelor domestice.

Cea mai periculoasă greșeală este combinarea înălbitorului cu alte substanțe. În contact cu produsele care conțin amoniac sau cu unele soluții acide, precum detartranții pentru baie ori oțetul, se pot degaja gaze toxice care irită căile respiratorii și ochii.

Autoritățile sanitare recomandă folosirea înălbitorului ca produs separat și clătirea bine a suprafețelor înainte de aplicarea altor soluții de curățare.

Mulți cred că o cantitate mai mare de înălbitor curăță mai bine. În realitate, concentrațiile prea ridicate nu sporesc eficiența și pot deteriora suprafețele, decolora textilele sau afecta finisajele mobilierului.

Respectarea proporțiilor recomandate de producător este suficientă pentru obținerea efectului dezinfectant.

Înălbitorul trebuie utilizat întotdeauna într-o încăpere bine aerisită. Vaporii rezultați pot provoca iritații ale nasului, gâtului și ochilor, mai ales în spațiile mici, precum băile fără ferestre.

Deschiderea geamurilor sau pornirea sistemului de ventilație reduce expunerea la vapori și face utilizarea produsului mai sigură.

Nu toate materialele rezistă la acțiunea înălbitorului. Lemnul netratat, marmura, granitul, anumite metale și unele textile colorate pot fi deteriorate definitiv.

Înainte de utilizare este recomandată verificarea instrucțiunilor producătorului atât pentru produsul de curățenie, cât și pentru suprafața care urmează să fie igienizată.

Contactul repetat al înălbitorului cu pielea poate provoca iritații sau uscarea excesivă a mâinilor. Specialiștii recomandă folosirea mănușilor de protecție, iar în cazul unor operațiuni de curățenie mai ample, și protejarea ochilor împotriva stropilor accidentali.

Dacă produsul ajunge pe piele sau în ochi, zona afectată trebuie clătită imediat cu apă din abundență, iar în caz de simptome persistente este necesară solicitarea asistenței medicale.

Înălbitorul își poate pierde din eficiență dacă este păstrat în locuri foarte calde sau expus direct la lumina soarelui. Recipientul trebuie închis ermetic după fiecare utilizare și depozitat într-un loc răcoros, ferit de accesul copiilor și al animalelor de companie.

De asemenea, produsul nu trebuie transferat în recipiente pentru băuturi sau alimente, deoarece există riscul unor accidente grave prin ingestie accidentală.

Utilizat corect, înălbitorul rămâne unul dintre cele mai eficiente produse pentru dezinfectarea locuinței. Totuși, eficiența sa depinde de respectarea instrucțiunilor de utilizare, de dozajul recomandat și de evitarea combinațiilor periculoase cu alte substanțe chimice.

Respectarea acestor reguli simple poate preveni accidentele casnice și poate asigura o curățenie eficientă, fără riscuri pentru sănătate.