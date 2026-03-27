Victimele lui Epstein, plângere împotriva Guvernului american: Se confruntă cu o nouă traumă

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Mai multe victime ale infractorului sexual Jeffrey Epstein au depus o plângere împotriva Guvernului american și Google la un tribunal din San Francisco, reclamând că identitatea lor a fost dezvăluită în mod eronat în documente publicate online de Departamentul american al Justiției, potrivit AFP.

Victimele lui Epstein, revoltă împotriva Guvernului american

În ianuarie, Departamentul Justiției a făcut publice peste trei milioane de fișiere legate de ancheta împotriva defunctului finanțist, inclusiv informații despre persoane publice. În aceste documente au fost însă incluse numele unor victime, care ar fi trebuit să rămână anonime.

Conform plângerii, Departamentul Justiției „a dezvăluit identitatea a aproximativ 100 de victime ale predatorului sexual codamnat, prin publicarea informaţiilor lor private şi identificându-le în ochii întregii lumi”.

Apartamnetul lui Epstein din Paris

Revoltă împotriva Google

Reclamanții spun că, deși Guvernul a recunoscut că divulgarea datelor a încălcat drepturile victimelor și a retras informațiile, Google și alte platforme online continuă să le publice, refuzând să le elimine la cererea acestora.

Primul prim-ministru al României ucis în plină stradă, sub Dealul Mitropoliei. Cine l-a ucis și de ce?
Banii viitorului, puși în circulație până la finalul anului 2026. Cum vor arăta noile bancnote
Documentele conțin informații personale și zeci de fotografii cu persoane nud, cu fețele vizibile, potrivit jurnaliștilor de la The New York Times. Google continuă să afișeze aceste date atât în rezultatele de căutare, cât și în conținuturi generate de inteligența artificială (AI).

Detalii despre dosarul Epstein

Jeffrey Epstein a fost arestat în iulie 2019 pentru exploatarea sexuală a unor minore și asociere de răufăcători, fiind găsit spânzurat în celula sa la 19 august 2019, în timp ce aștepta judecata.

Autopsia a stabilit că a fost vorba despre o sinucidere. În 2008, Epstein fusese condamnat la 13 luni de închisoare în Florida, după ce a încheiat un acord cu un procuror care i-a permis să evite urmărirea la nivel federal.

„Victimele se confruntă acum cu o nouă traumă . Necunoscuţi le sună, le trimit mesaje, le pun în pericol securitatea fizică şi le acuză că au fost complice ale lui Epstein, în timp ce, în realitate, ele au fost victime ale lui Epstein”, conform plângerii.

23:56 - Primul prim-ministru al României ucis în plină stradă, sub Dealul Mitropoliei. Cine l-a ucis și de ce?
23:46 - Banii viitorului, puși în circulație până la finalul anului 2026. Cum vor arăta noile bancnote
23:37 - Mitică Dragomir, patru zile la cazinou: De foame, nu de plăcere
23:29 - Fanteziile digitale ale lui ChatGPT, un mister. Versiunea „fierbinte” a platformei a fost blocată
23:22 - Victimele lui Epstein, plângere împotriva Guvernului american: Se confruntă cu o nouă traumă
23:14 - Crima din Cenei. Bunicul lui Mario Berinde, sub control judiciar după ce a încercat să se răzbune pentru moartea nepo...

Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
