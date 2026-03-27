Victimele lui Epstein, plângere împotriva Guvernului american: Se confruntă cu o nouă traumă

Mai multe victime ale infractorului sexual Jeffrey Epstein au depus o plângere împotriva Guvernului american și Google la un tribunal din San Francisco, reclamând că identitatea lor a fost dezvăluită în mod eronat în documente publicate online de Departamentul american al Justiției, potrivit AFP.

În ianuarie, Departamentul Justiției a făcut publice peste trei milioane de fișiere legate de ancheta împotriva defunctului finanțist, inclusiv informații despre persoane publice. În aceste documente au fost însă incluse numele unor victime, care ar fi trebuit să rămână anonime.

Conform plângerii, Departamentul Justiției „a dezvăluit identitatea a aproximativ 100 de victime ale predatorului sexual codamnat, prin publicarea informaţiilor lor private şi identificându-le în ochii întregii lumi”.

Reclamanții spun că, deși Guvernul a recunoscut că divulgarea datelor a încălcat drepturile victimelor și a retras informațiile, Google și alte platforme online continuă să le publice, refuzând să le elimine la cererea acestora.

Documentele conțin informații personale și zeci de fotografii cu persoane nud, cu fețele vizibile, potrivit jurnaliștilor de la The New York Times. Google continuă să afișeze aceste date atât în rezultatele de căutare, cât și în conținuturi generate de inteligența artificială (AI).

Jeffrey Epstein a fost arestat în iulie 2019 pentru exploatarea sexuală a unor minore și asociere de răufăcători, fiind găsit spânzurat în celula sa la 19 august 2019, în timp ce aștepta judecata.

Autopsia a stabilit că a fost vorba despre o sinucidere. În 2008, Epstein fusese condamnat la 13 luni de închisoare în Florida, după ce a încheiat un acord cu un procuror care i-a permis să evite urmărirea la nivel federal.

„Victimele se confruntă acum cu o nouă traumă . Necunoscuţi le sună, le trimit mesaje, le pun în pericol securitatea fizică şi le acuză că au fost complice ale lui Epstein, în timp ce, în realitate, ele au fost victime ale lui Epstein”, conform plângerii.