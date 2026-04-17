Locuitorii din județul Mureș trăiesc cu teamă după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o curte din Senereuș

Emil Gânj, bărbatul suspectat că și-ar fi ucis iubita în vara anului 2025, ar fi fost observat recent în satul Senereuș, județul Mureș. Localnicii au alertat imediat autoritățile, iar zona a fost verificată de polițiști. Cu toate acestea, fugarul nu a fost găsit, iar operațiunea de căutare continuă, potrivit IPJ Mureș.

Cazul este în continuare în atenția poliției, fiind unul deschis de mai multe luni, în care bărbatul este căutat la nivel național după o faptă gravă petrecută în luna iulie. De atunci, au existat mai multe semnalări în diferite zone ale țării, însă niciuna nu a fost confirmată oficial până acum.

În ceea ce privește ultimul incident, o femeie din Senereuș a sunat la 112 după ce ar fi observat un bărbat în curtea locuinței sale. Aceasta a susținut că l-ar fi surprins într-o zonă mai puțin circulată a gospodăriei, ceea ce a determinat-o să reacționeze imediat și să anunțe autoritățile.

„Mi-a arătat o poză şi a zis că cineva a venit şi era în curte, la toaletă, şi de acolo l-a fotografiat”, a explicat un localnic.

După acest moment, femeia ar fi făcut și o fotografie, iar ulterior a alertat atât poliția, cât și vecinii din sat. Echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului și au început verificări amănunțite în gospodării, dar și în zona din apropiere.

Au fost controlate inclusiv anexele gospodărești și porțiunile împădurite din jurul localității, însă persoana căutată nu a fost identificată în urma acestor acțiuni.

„În cadrul activităţilor sunt verificate inclusiv apelurile la 112. Orice sesizare fiind verificată cu operativitate în vederea stabilirii veridicităţii informaţilor şi valorificării acestora pentru prinderea persoanei în cauză”, spune Aurica Mate, IPJ Mureş.

După incident, oamenii din sat spun că trăiesc cu teamă și evită să își mai lase gospodăriile nesupravegheate. Potrivit IPJ Mureș, căutările continuă atât în zonă, cât și în pădurile din apropiere.

„A căutat poliţia pe la toate casele, prin şuri, dar când a fugit ăla, a fugit după cimitir în sus, cine ştie unde s-a dus”

„Păi foarte teamă, nici la cimitir nu au mers. Acum au început să meargă, că a fost poliţia acolo sus, a fost prin pădure. Ne-a fost aşa de frică. Oare nu vine să sară poarta?”, a spus un localnic, potrivit Cancan.

„Ziceau că l-au văzut aici sus, la cimitir acolo. Că şi eu am avut o blană acolo afară pe sârmă şi azi dimineaţă nu a mai fost”, a adăugat altă persoană din sat.

Autoritățile continuă verificările în zonă, în încercarea de a stabili dacă sesizarea se confirmă.