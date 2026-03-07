Emil Gânj a reapărut pe radarul autorităților după sesizarea făcută de localnicii din Bixad

Autoritățile din județul Covasna au declanșat o amplă operațiune de căutare după ce mai mulți localnici au anunțat că ar fi observat un bărbat care seamănă cu Emil Gânj în zona localității Bixad.

Sesizările au mobilizat polițiști, jandarmi și voluntari, care au început verificări în teren pentru a stabili identitatea persoanei semnalate.

Primele informații au apărut marți după-amiază, când un pădurar a declarat că a întâlnit un bărbat suspect în apropierea unui pârâu afluent al râului Olt.

Potrivit acestuia, persoana a dispărut imediat după ce și-a dat seama că a fost observată. De atunci, autoritățile au extins căutările în zonă, inclusiv în pădurile din apropiere.

Alarma a fost dată de un pădurar care se afla într-o patrulare cu ATV-ul în zona Bixad. Acesta a declarat că a observat un bărbat pe malul unui pârâu și a încercat să-l urmărească, însă persoana a dispărut rapid.

„Imediat a dispărut. Am mers după el, dar nu l-am mai găsit”, a declarat pădurarul, potrivit ObservatorNews.ro.

După acest apel, mai multe echipaje ale poliției și jandarmeriei au fost trimise în zonă pentru verificări. Căutările au vizat atât malurile cursurilor de apă din apropiere, cât și zonele împădurite.

Pădurarul nu este singura persoană care susține că l-ar fi observat pe bărbatul suspect. Potrivit informațiilor apărute ulterior, alte șase persoane au anunțat autoritățile că ar fi văzut un bărbat care seamănă cu Emil Gânj.

Toate aceste persoane au apelat numărul de urgență 112 pentru a transmite informațiile către autorități. În urma acestor sesizări, sute de polițiști și jandarmi au început operațiuni de căutare în zona indicată.

Reprezentanții jandarmeriei au confirmat participarea la acțiune.

„Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna participă în acest moment la acţiuni de căutare a unei persoane dispărute, desfăşurate în sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna”, a declarat Otilia Predicioiu, reprezentant al IJJ Covasna.

La operațiuni participă și locuitori din zonă, care cunosc bine terenul și au decis să ajute echipele de intervenție.

Unul dintre localnici a explicat că voluntarii au patrulat în zonele forestiere din apropiere.

„Avem cunoştinţe despre teren, am fost întrebaţi dacă putem să ajutăm cu cai să facem o patrulare prin zonă. Am acoperit circa 1.500 de hectare de pădure”, a povestit acesta.

Condițiile din teren sunt dificile, iar stratul de zăpadă îngreunează căutările. Un alt localnic a precizat că în unele zone nu au fost identificate urme de pași.

„Zăpada este cam de 45 de cm. Spre Băile Tuşnad nu a trecut om, deci acolo am văzut doar urme de urşi, urme de om n-am văzut”, a spus acesta.

În acest moment, poliția nu a confirmat că bărbatul observat în zonă ar fi Emil Gânj. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au transmis că nu există date certe care să stabilească identitatea persoanei văzute de localnici.

„Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, referitoare la faptul că individul ar fi o persoană căutată la nivel național pentru comiterea infracțiunii de omor, facem precizarea că la acest moment nu există date relevante care să conducă la stabilirea identității persoanei respective”, au transmis reprezentanții IPJ Covasna.

Emil Gânj este căutat de autorități după ce, pe 8 iulie 2025, și-ar fi ucis concubina în județul Mureș, iar ulterior ar fi incendiat trupul victimei și ar fi dispărut.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

De la momentul dispariției sale au fost organizate mai multe operațiuni de căutare, la care au participat sute de polițiști.

Gânj este dat în urmărire internațională și apare pe lista Europol a celor mai căutați infractori. Potrivit informațiilor publicate de Europol, autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care pot contribui la prinderea sa.

Conform relatărilor din presa maghiară, în investigație ar fi fost implicați și agenți ai Biroului Federal de Investigații din Statele Unite.