Pescobar, părăsit de angajata preferată. Și-a dat demisia de la Taverna Racilor

Pescobar, părăsit de angajata preferată. Anunțul plecării Laviniei Stoica din echipa Taverna Racilor a surprins atât publicul, cât și pe cei familiarizați cu afacerile lui Paul Nicolau, Pescobar. Tânăra, considerată una dintre cele mai apropiate persoane din staff-ul omului de afaceri, a făcut publică decizia, precizând că se pregătește pentru un „nou proiect”.

Momentul ridică semne de întrebare. Mai ales că Pescobar afirmase în repetate rânduri că Lavinia era unul dintre cei mai importanți oameni din echipă: l-a însoțit în numeroase deplasări, a fost o perioadă șoferul lui personal și chiar conducea un Lamborghini de aproximativ 400.000 de euro. În mediul online fusese numită, nu o dată, „slăbiciunea lui Pescobar”.

La prima vedere, anunțul demisiei pare să contrazică discursul extrem de elogios al patronului. Pescobar o lăuda public pentru implicare, rezultate și performanțe, estimând veniturile ei lunare la aproximativ 20.000 de euro – o sumă impresionantă pentru cineva aflat încă la început de drum.

Tocmai de aceea, renunțarea bruscă la poziția de manager a alimentat speculațiile. De ce ar părăsi cineva un post bine plătit și apreciat? Evident, orice schimbare profesională vine cu motivele sale, însă în cazul Laviniei există un detaliu care a atras atenția imediat după ce și-a anunțat decizia.

La puțin timp după ce a anunțat că pleacă din companie, Lavinia a publicat pe Instagram o imagine cu mâna unui bărbat, însoțită de inimioare și mesajul „Just us”. Postarea a fost interpretată ca o confirmare a faptului că tânăra este implicată într-o relație, iar iubitul ei ar putea fi motivul real al schimbării de direcție.

În context, gestul pare cu atât mai revelator cu cât, în ultimele luni, Lavinia și patronul de la Taverna Racilor apăreau frecvent împreună în filmări, glume și momente de apropiere care alimentaseră discuții în mediul online. De la îmbrățișări și tachinări până la masaj sau gesturi afectuoase, cei doi formau un duo greu de ignorat.

Odată ce tânăra a intrat într-o nouă poveste de dragoste, dinamica dintre ea și Pescobar s-a schimbat brusc. În mod firesc, pentru orice partener, expunerea constantă a persoanei iubite alături de un alt bărbat – fie și în context profesional – poate stârni tensiuni.

În fața unei astfel de situații, Lavinia pare să fi ales stabilitatea emoțională în detrimentul unui job care venea la pachet cu multă vizibilitate, responsabilitate, dar și apropiere inevitabilă de patronul Tavernei Racilor.

Lavinia a anunțat că urmează să se concentreze asupra unui nou proiect, fără să ofere detalii. Rămâne de văzut dacă va rămâne în zona de business, va porni pe cont propriu sau își va orienta atenția spre alt domeniu.

Cert este că decizia ei marchează finalul unei etape intens mediatizate și începutul unei perioade în care vrea, cel puțin public, să își construiască drumul departe de umbra lui „Pescobar”, potrivit Cancan.