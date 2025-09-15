Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa ceva

Monden

Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa cevaPescobar. Sursa foto Instagram
Paul Nicolau, cunoscut în lumea publică drept Pescobar, și-a demonstrat din nou gustul pentru lux și tehnologie. Patronul restaurantului Taverna Racilor a devenit primul român care și-a achiziționat iPhone 17 PRO MAX 1TB, versiunea Deep Blue, un model care se remarcă prin performanțe de ultimă generație și preț pe măsură.

Pescobar și-a luat iPhone 17

Pescobar nu este străin de viața opulentă. La finalul anului 2024, afaceristul a declarat că deține 12 restaurante Taverna Racilor, deschise atât în România, cât și în străinătate, și că angajează peste 350 de persoane. Profitul afacerilor sale îi permite să facă investiții considerabile în plăcerile personale, iar tehnologia de top se numără printre ele.

Pescobar

Pescobar/ Sursa foto Instagram

Noul iPhone 17 PRO MAX achiziționat de milionar reprezintă un exemplu perfect: un dispozitiv cu spațiu de stocare de 1TB, conceput pentru cei care caută cea mai bună experiență în materie de smartphone-uri.

A plătit peste 1000 de euro

Conform postărilor sale de pe Instagram, Pescobar a plătit pentru telefon 1.599 de lire sterline, echivalentul a peste 9.000 de lei, la cursul actual. La aceasta s-a adăugat și o husă premium, destinată protecției și completării designului exclusivist, care a costat 59 de lire sterline.

iPhone 17

iPhone 17. Sursa foto Captură video

Modelul va ajunge la milionar între 6 și 13 octombrie, iar husa va fi disponibilă în aceeași zi, conform magazinului oficial Apple. Este de menționat că versiunea de 1TB este cea mai scumpă din gama iPhone 17, destinată utilizatorilor cu disponibilitate financiară ridicată și pasiune pentru gadgeturi de top.

Extravaganta nu se oprește la gadgeturi

Pescobar și-a demonstrat recent stilul extravagant și la evenimente mondene. În urmă cu câteva zile, a participat la o nuntă în Cernica, alături de Alex Bodi. Cei doi nu au ezitat să arunce cu bancnote către dansatoare și lăutari, transformând momentul într-un adevărat spectacol.

„Alex a dat la brunetă, eu am dat la blondă. Pentru voi fac toate astea. S-au învățat, s-au învățat”, a declarat Pescobar pe Instagram.

