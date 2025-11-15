Accident în Sibiu, pe DN 14. Au fost implicate două autoturisme şi un microbuz

Trei persoane au fost rănite, iar traficul este complet blocat pe DN 14, în zona localității Laslea, județul Sibiu, după un accident produs sâmbătă dimineață, în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz, potrivit unui comunicat de presă ISU Sibiu.

Un bărbat de 28 de ani, din Sighişoara, a pierdut controlul direcţiei autoturismului pe care îl conducea pe direcţia Mediaş - Sighişoara și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 29 de ani, tot din Sighişoara, și cu un microbuz.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Mediaş - Sighişoara, un bărbat din Sighişoara a pierdut controlului direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de din Sighişoara şi cu un microbuz transport persoane” au transmis ISU Sibiu

În microbuz se aflau patru persoane, iar la faţa locului intervin poliţiştii rutieri pentru cercetări. Traficul în zonă este blocat din cauza accidentului.

Conform ISU Sibiu, în accident au fost implicate zece persoane, iar trei bărbaţi, pasageri în microbuz, au fost răniţi. Aceștia au vârstele de 25, 37 şi 54 de ani, toţi din judeţul Braşov, și au necesitat transport la spital.

Bărbatul de 54 de ani a suferit un traumatism facial și a fost preluat de echipajul SMURD, iar doi bărbați de 37 și 25 de ani au prezentat traumatism la membru superior, respectiv toracic, fiind preluaţi de echipajele SAJ și transportați la CPU Mediaş.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier și pentru luarea măsurilor legale.

În urma accidentului, traficul pe DN 14, în zona localităţii Laslea, este blocat complet, iar autorităţile intervin pentru gestionarea situaţiei.