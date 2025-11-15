Social

Accident în Sibiu, pe DN 14. Au fost implicate două autoturisme şi un microbuz

Accident în Sibiu, pe DN 14. Au fost implicate două autoturisme şi un microbuzSursa foto: ISU Sibiu
Trei persoane au fost rănite, iar traficul este complet blocat pe DN 14, în zona localității Laslea, județul Sibiu, după un accident produs sâmbătă dimineață, în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz, potrivit unui comunicat de presă ISU Sibiu.

Accident rutier pe DN 14, implicând două autoturisme și un microbuz în Sibiu

Un bărbat de 28 de ani, din Sighişoara, a pierdut controlul direcţiei autoturismului pe care îl conducea pe direcţia Mediaş - Sighişoara și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 29 de ani, tot din Sighişoara, și cu un microbuz.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Mediaş - Sighişoara, un bărbat din Sighişoara a pierdut controlului direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de  din Sighişoara şi cu un microbuz transport persoane” au transmis ISU Sibiu

În microbuz se aflau patru persoane, iar la faţa locului intervin poliţiştii rutieri pentru cercetări. Traficul în zonă este blocat din cauza accidentului.

Remus Ștefureac avertizează asupra riscului reprezentat de Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Un dirijor împotriva lumii. Portretul neîmblânzit al lui Sergiu Celibidache

Trei răniți au fost transportați de urgență la spital

Conform ISU Sibiu, în accident au fost implicate zece persoane, iar trei bărbaţi, pasageri în microbuz, au fost răniţi. Aceștia au vârstele de 25, 37 şi 54 de ani, toţi din judeţul Braşov, și au necesitat transport la spital.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Bărbatul de 54 de ani a suferit un traumatism facial și a fost preluat de echipajul SMURD, iar doi bărbați de 37 și 25 de ani au prezentat traumatism la membru superior, respectiv toracic, fiind preluaţi de echipajele SAJ și transportați la CPU Mediaş.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a stabilit accidentul

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier și pentru luarea măsurilor legale.

În urma accidentului, traficul pe DN 14, în zona localităţii Laslea, este blocat complet, iar autorităţile intervin pentru gestionarea situaţiei.

 

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

