Accident de microbuz în Constanța, cu cinci victime

Un accident rutier a avut loc joi dimineață pe DN 3, în apropierea localității Deleni, județul Constanța, după ce un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile, provocând rănirea a cinci persoane, potrivit poliției. Evenimentul a blocat temporar traficul, care se desfășoară în prezent pe o singură bandă de circulație.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs în timp ce șoferul microbuzului, un bărbat despre care anchetatorii nu au oferit date personale, ar fi pierdut controlul volanului.

„Pe D.N. 3, în apropierea comunei Deleni, s-a produs un accident. Din primele cercetări efectuate, rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, anunţă IPJ Constanţa.

Toate persoanele aflate în vehicul au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi nevoie de transportul de urgență la spital. Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea accidentului.

Poliția a restricționat circulația pe DN 3 pentru a permite efectuarea măsurătorilor și cercetărilor la fața locului, iar autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonă.

Într-un alt incident rutier petrecut la Constanța, în noaptea de marți spre miercuri, un tânăr de 19 ani a provocat un accident într-o parcare situată lângă plajă. Autoturismul condus de acesta a lovit un alt vehicul parcat, iar verificările polițiștilor au scos la iveală faptul că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale ambelor accidente și pentru a identifica eventualele responsabilități legale. Traficul pe DN 3 va fi redeschis complet după finalizarea măsurătorilor și curățarea zonei, însă autoritățile recomandă prudență și respectarea semnalizărilor temporare până la reluarea circulației normale.