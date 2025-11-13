Accident de microbuz în Constanța, cu cinci victime
- Emma Cristescu
- 13 noiembrie 2025, 09:32
Un accident rutier a avut loc joi dimineață pe DN 3, în apropierea localității Deleni, județul Constanța, după ce un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile, provocând rănirea a cinci persoane, potrivit poliției. Evenimentul a blocat temporar traficul, care se desfășoară în prezent pe o singură bandă de circulație.
Accident grav în Constanța
Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs în timp ce șoferul microbuzului, un bărbat despre care anchetatorii nu au oferit date personale, ar fi pierdut controlul volanului.
„Pe D.N. 3, în apropierea comunei Deleni, s-a produs un accident. Din primele cercetări efectuate, rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, anunţă IPJ Constanţa.
Toate persoanele aflate în vehicul au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi nevoie de transportul de urgență la spital. Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea accidentului.
Poliția a restricționat circulația pe DN 3 pentru a permite efectuarea măsurătorilor și cercetărilor la fața locului, iar autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonă.
Alt accident în Constanța
Într-un alt incident rutier petrecut la Constanța, în noaptea de marți spre miercuri, un tânăr de 19 ani a provocat un accident într-o parcare situată lângă plajă. Autoturismul condus de acesta a lovit un alt vehicul parcat, iar verificările polițiștilor au scos la iveală faptul că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Polițiștii continuă cercetările
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale ambelor accidente și pentru a identifica eventualele responsabilități legale. Traficul pe DN 3 va fi redeschis complet după finalizarea măsurătorilor și curățarea zonei, însă autoritățile recomandă prudență și respectarea semnalizărilor temporare până la reluarea circulației normale.
