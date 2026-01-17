Victorie pentru Chivu în mercato. Inter ia fundașul pe care îl voia Genoa

Cristi Chivu este foarte aproape de a bifa un transfer important pentru viitorul echipei pe care o conduce, Inter ajungând la un acord cu Hajduk Split pentru aducerea fundașului central Branimir Mlacic.

Mutarea are relevanță și pentru Genoa, club aflat sub controlul lui Dan Șucu, care s-a aflat în cursa pentru semnătura fotbalistului croat.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, Inter a reușit să se miște mai rapid în negocieri și să finalizeze discuțiile cu formația din Croația, obținând un avantaj decisiv în fața celorlalte cluburi interesate.

Inter a ajuns la un acord cu Hajduk Split pentru transferul fundașului central Branimir Mlacic, în vârstă de 18 ani. Conform surselor citate din Italia, clubul din Milano va plăti aproximativ 5 milioane de euro, sumă la care se pot adăuga bonusuri în funcție de performanțe.

Fotbalistul va semna un contract valabil pe cinci ani cu Inter, însă nu va fi integrat imediat în lotul primei echipe. Planul stabilit de cele două cluburi prevede ca Mlacic să rămână sub formă de împrumut la Hajduk Split până la finalul sezonului în curs.

„Fundașul născut în 2007 va sosi de la Hajduk Split în schimbul sumei de aproximativ 5 milioane de euro. El va semna un contract pe 5 ani cu nerazzurrii și va rămâne în Croația, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului”, au relatat jurnaliștii de la fcinternews.it, citând Sky Sport.

Branimir Mlacic s-a aflat și pe lista clubului Genoa, patronat de Dan Șucu. Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, Genoa și Udinese au încercat să intervină în negocieri, însă Inter a avut un avantaj clar încă de la început.

Sursele italiene susțin că ultimele detalii birocratice au fost deja rezolvate, iar diferența a fost făcută de oferta financiară și de proiectul sportiv prezentat de clubul din Milano.

Branimir Mlacic este așteptat să ajungă în Italia la începutul săptămânii viitoare pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu Inter.

După finalizarea formalităților, jucătorul va reveni în Croația, unde va continua să evolueze la Hajduk Split până la finalul sezonului.

Această abordare este una frecvent utilizată de cluburile mari din Serie A pentru jucătorii tineri, permițându-le să acumuleze experiență constantă înainte de a face pasul către un campionat mai competitiv.

Născut la Split, Branimir Mlacic și-a început cariera la Trogir 1912, iar în 2018 a fost transferat la academia Hajduk Split, la doar 11 ani. Debutul la prima echipă a venit în vara anului 2025, sub comanda antrenorului spaniol Gonzalo Garcia.

În actuala stagiune, fundașul central a bifat 18 apariții în toate competițiile, contribuind și cu două pase decisive. La nivel internațional, Mlacic a evoluat pentru selecționatele U18 și U19 ale Croației, iar în 2025 a debutat la naționala U21, fiind integralist într-un meci din preliminariile Campionatului European.

În prezent, Cristi Chivu are la dispoziție mai multe opțiuni în centrul apărării: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Tomas Palacios. În sezonul următor, structura lotului ar putea suferi modificări, în funcție de situația contractuală a unor jucători.

Transferul lui Mlacic este considerat o investiție pe termen mediu și lung, urmând să ofere o soluție suplimentară pentru compartimentul defensiv al lui Inter.