Lapte praf periculos pentru bebeluși. Nestle a extins retragerea de la comercializare a două loturi

Lapte praf periculos pentru bebeluși. Nestle a extins retragerea de la comercializare a două loturiSursă foto: Freepik
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că Nestle România va extinde rechemarea de la consumatori a formulei de lapte pentru sugari, inițiată in ianuarie, incluzând acum două loturi suplimentare, potrivit unei postări făcute de ANVSA pe Facebook.

Nestle România extinde rechemarea formulei de lapte praf pentru sugari

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat într-o postare pe Facebook că Nestle România a decis extinderea rechemării de la consumatori iniţiate la data de 6 ianuarie 2026, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Decizia a fost luată pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene.

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din precauție. Motivul retragerii este acela de a asigura un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari.

Ce formule de lapte praf au fost retrase de pe piață

Loturile vizate sunt NAN 1 Optipro 800 g (nr. 53410346AE) și NAN 1 Comfortis 800 g (nr. 53430346AF), ambele cu termen de valabilitate 31.12.2027. ANSVSA recomandă persoanelor care le-au achiziţionat să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate pentru recuperarea contravalorii.

Produs Nestle

Sursă foto: Facebook

Anunţul de rechemare a fost publicat pe site-ul ANSVSA și în colaborare cu retailerul Kaufland, fiind atașată lista tuturor magazinelor din rețea de unde au putut fi cumpărate aceste loturi de produse.

Loturi de lapte praf retrase la nivel internațional

Pe 6 ianuarie, Nestle a anunțat retragerea globală a unor loturi de lapte praf pentru sugari, după ce a fost identificat un risc potențial de contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca toxiinfecții alimentare. Compania a precizat că măsura este preventivă și voluntară, luată din exces de precauție pentru protecția copiilor.

Retragerea a fost extinsă pentru mai multe loturi și pentru alte regiuni din Europa, America de Nord și de Sud, Asia, inclusiv China, și Brazilia. Potrivit Reuters, posibila toxină poate provoca greață, vărsături și crampe abdominale

