Un nou pericol de la Wuhan, după pandemia ce a ucis peste 8 milioane de oameni. Acum bebelușii sunt în pericol

Producătorii de lapte praf pentru sugari Nestlé, Danone și Lactalis se confruntă cu un val tot mai puternic de critici, după ce un ingredient comun utilizat în sute de formule pentru sugari a fost contaminat cu o toxină periculoasă.

Ingredientul, achiziționat de la un singur furnizor din China, a ajuns în produse distribuite în peste 65 de țări de pe cinci continente, ridicând semne de întrebare majore privind siguranța lanțurilor globale de aprovizionare.

Informațiile au fost dezvăluite de Financial Times, care arată că este vorba despre un ulei bogat în acid arahidonic (ARA), expus la toxina cereulidă, o substanță cunoscută pentru efectele sale severe asupra sistemului digestiv.

Uleiul ARA aflat în centrul scandalului a fost produs într-o unitate din Wuhan, deținută de compania biotehnologică Cabio Biotech, listată la Bursa din Shanghai. Potrivit unor surse familiare cu situația, contaminarea a avut loc în această unitate, iar ingredientul a fost ulterior livrat către mai mulți producători internaționali de lapte praf.

Cabio Biotech produce ulei ARA prin fermentarea unor fungi, cu scopul de a imita un acid gras prezent în mod natural în laptele matern. Compania a funcționat până în 2012 ca joint venture cu grupul american Cargill, care s-a retras ulterior din producție. Surse din industrie susțin că, deși nu mai produce uleiul, Cargill ar fi rămas implicată în distribuția acestuia.

Criza a provocat reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile consumatorilor și a ONG-urilor din domeniul sănătății publice, care acuză companiile că au pus profitul înaintea siguranței copiilor.

„Laptele praf comercial este produs printr-un lanț de aprovizionare orientat spre profit, iar companiile sunt presate să obțină ingrediente ieftine”, a declarat Rachel Childs, nutriționist principal la First Steps Nutrition Trust. Ea a avertizat că dependența de o singură sursă pentru ingrediente esențiale poate transforma rapid o contaminare locală într-o criză globală.

Potrivit acesteia, complexitatea tot mai mare a formulelor pentru sugari amplifică riscurile, în condițiile în care fiecare ingredient suplimentar adăugat presupune un nou punct vulnerabil în lanțul de producție.

În cursul lunii ianuarie, Nestlé, Danone și Lactalis au fost nevoite să retragă de pe piață produse care ar fi putut fi contaminate cu cereulidă. Toxina provoacă vărsături și diaree și este considerată deosebit de periculoasă pentru sugari.

Franța a deschis o anchetă după moartea a doi sugari care ar fi consumat lapte praf contaminat. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit o legătură cauzală directă între produsele retrase și decesele respective, însă investigațiile sunt în desfășurare.

Investitorii au reacționat rapid la amploarea scandalului. Acțiunile Cabio Biotech au scăzut cu aproape 19% într-o singură lună. În același timp, Nestlé, cel mai mare producător de lapte praf pentru sugari la nivel global, a înregistrat o scădere de aproape 4% a acțiunilor de la începutul anului. Danone a pierdut peste 13% în aceeași perioadă.

Analistul Barclays Warren Ackerman a atras atenția că industria a mai trecut prin crize similare, de la scandalul melaminei din China din 2008 până la focarul de Cronobacter din SUA din 2022. „Părinții tind să schimbe marca mai întâi și să pună întrebări mai târziu. Pierderea încrederii poate dura mai mult decât retragerea produselor”, a explicat acesta.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a anunțat că își actualizează avizul științific privind cereulida. În prezent, nu există un prag de siguranță clar stabilit pentru această toxină în produsele destinate sugarilor, ceea ce complică procedurile de retragere și evaluare a riscurilor.

Această situație a fost criticată dur de organizația Foodwatch, care a depus plângeri legale în Franța împotriva Nestlé, Danone, Lactalis și a autorităților europene, acuzând lipsa de transparență și întârzierea informării consumatorilor.

„Producătorii de lapte praf pentru sugari au obligația legală de a garanta siguranța produselor pe care le pun pe piață. Companiile vizate au demonstrat o neglijență revoltătoare”, a declarat Ingrid Kragl, directoarea pentru informare publică a Foodwatch.

Nestlé a transmis că a fost prima companie care a detectat problema, în urma unor teste interne efectuate într-o fabrică din Olanda. Potrivit companiei, autoritățile au fost informate pe 10 decembrie, iar retragerile de produse au fost declanșate pe 5 ianuarie, după identificarea uleiului ARA drept sursa contaminării.

Lactalis a precizat că aplică protocoale stricte de siguranță alimentară, dar a subliniat că toxina cereulidă nu se află pe lista substanțelor reglementate pentru produsele destinate sugarilor, motiv pentru care nu a fost detectată anterior. Danone a refuzat să comenteze situația.